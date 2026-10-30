El municipio asiste a familias afectadas por la crecida del Paraná: hay 15 personas alojadas en el dispositivo de Alto Verde

El Centro Integral de Asistencia N.º 1 recibe a cuatro familias de la Vuelta del Paraguayo. El operativo incluye alimentación, controles médicos, atención veterinaria y acompañamiento social, mientras avanzan nuevos módulos habitacionales.

Crecida del Paraná. El municipio de Santa Fe asiste a 15 personas de cuatro familias afectadas en Alto Verde.

La Municipalidad de Santa Fe mantiene un operativo integral de asistencia para las familias que viven fuera del anillo de defensa y se ven afectadas por la crecida del río Paraná. Actualmente, el Centro Integral de Asistencia N.º 1, ubicado en Alto Verde, aloja a cuatro familias de la Vuelta del Paraguayo, un total de 15 personas entre adultos y niños .

El dispositivo contempla la cobertura de las necesidades básicas, provisión de alimentos, seguimiento sanitario y acompañamiento social. Además, se realizan tareas preventivas y actividades para que los niños puedan sostener sus rutinas durante el período de alojamiento.

Alojamiento y acompañamiento integral

El coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, destacó el funcionamiento del centro y el trabajo de los equipos que participan del operativo.

“El balance es más que positivo. El predio cuenta con agua potable, sanitarios y un sistema de provisión de alimentos. También se realizaron tareas de fumigación y personal del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) brindó atención veterinaria y desparasitación a los animales de las familias alojadas”, señaló.

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El funcionario remarcó que uno de los objetivos es preservar, en la medida de lo posible, la vida cotidiana de las personas que debieron trasladarse. “Intentamos permanentemente que cada familia siga con su rutina, con su vida diaria y que los chicos sigan yendo a la escuela”, explicó.

Como parte de ese acompañamiento, profesores de Educación Física organizan actividades recreativas y deportivas destinadas a los niños que permanecen en el predio.

Ante la evolución de la situación hidrométrica, Hadad advirtió que podría aumentar la cantidad de personas que necesiten asistencia en los próximos días. “El río no es geometría, con lo cual la exactitud no existe. Creemos que en los próximos días podremos llegar a tener algunas familias más, por eso estamos avanzando rápidamente con los módulos. El objetivo es llegar a la semana que viene con 30 a 35 módulos”, indicó.

Controles médicos y prevención de enfermedades

La atención sanitaria se desarrolla mediante un protocolo articulado con el Gobierno provincial, que permite garantizar controles de salud y seguimiento de las personas alojadas.

La subsecretaria de Salud municipal, Lorena Massari, explicó que el esquema busca “agilizar las atenciones que surjan en el centro de asistencia, sostener controles habituales como embarazo, niño sano y retiro de medicación, y articular situaciones de padecimientos subjetivos con una guardia de salud mental”.

En cuanto a las consultas registradas, Massari mencionó cuadros de diarrea, dificultades respiratorias y fiebre, principalmente en menores de cinco años. También señaló que se realiza un seguimiento diario de las personas embarazadas y de quienes presentan enfermedades crónicas.

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El operativo cuenta con equipos de entre dos y tres integrantes que recorren diariamente el predio. Participan médicos, enfermeros, estudiantes de Enfermería en formación y trabajadores sociales. Cuando las situaciones lo requieren, se incorpora además la intervención de profesionales de Psicología.

A estas acciones se suman medidas preventivas frente a enfermedades como el dengue y la leptospirosis. Entre ellas se encuentran el ordenamiento del predio para evitar la formación de reservorios, el cuidado de los animales y la entrega de repelentes.

Dos viandas diarias y asistencia en Colastiné Sur

La cobertura alimentaria también forma parte de la atención permanente. Ivón Zanella, una de las coordinadoras del operativo en el Centro Integral de Asistencia N.º 1, detalló que se entregan dos viandas por día, al mediodía y a las 20, elaboradas en el centro Beata Clara.

“Las viandas están divididas en dos: una para los más chiquitos según las edades, como bebés, y la vianda común para los adultos”, precisó.

En paralelo, un equipo de la Dirección de Acción Social (DAS) recorre Colastiné Sur para acompañar a las familias que permanecen en la zona y garantizar la entrega de agua.

Mara Servilla, trabajadora social de la DAS, destacó la continuidad de la tarea territorial desde el comienzo del operativo. “Estamos asistiendo a las familias desde el momento cero con el traslado, la asistencia en los módulos e intentando que la vida diaria sea lo más parecida posible a la cotidianidad de sus domicilios. Estar cerca para nosotros es fundamental”, expresó.

Avanzan nuevos módulos ante una posible mayor demanda

Mientras continúa el monitoreo de la crecida del Paraná, el municipio mantiene contacto con las familias que residen fuera del anillo de defensa para atender las necesidades que puedan surgir.

A su vez, avanzan los trabajos para construir nuevos módulos habitacionales en el Centro Integral de Asistencia N.º 1, en Alto Verde. La ampliación busca incrementar la capacidad de alojamiento y contar con más espacios disponibles ante eventuales traslados.

El operativo municipal combina así la asistencia a quienes ya debieron dejar sus hogares con el acompañamiento territorial de las familias que continúan en las zonas afectadas, en un escenario sujeto a la evolución del nivel del río.