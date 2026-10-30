Lejos del Fair Play: Unión, entre los equipos con más infracciones del Clausura

A las puertas de la fecha 15, Unión figura entre los 10 que más faltas cometieron en el Clausura. Boca lidera el ranking Fair Play y Riestra es el más rústico

El Clausura entra en una etapa decisiva, con varios equipos pendientes de cumplir sus objetivos antes del cierre de la fase regular. En ese escenario, Unión también queda bajo la lupa por una estadística que refleja una de las facetas de su juego: la cantidad de infracciones cometidas.

El Tate acumula 385 faltas sancionadas en contra y se ubica dentro del Top 10 de los conjuntos más infractores de la Liga Profesional, un registro que lo aleja de los primeros lugares del Fair Play .

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Boca marca el camino y Unión aparece entre los más sancionados

En el otro extremo de la tabla aparece Boca, que encabeza el registro de los equipos con menos infracciones cobradas en contra, con 301, y además es el único que todavía no recibió tarjetas rojas, según los datos aportados. Una combinación que lo posiciona como referencia en materia de disciplina dentro del campeonato.

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Unión, en cambio, suma 385 faltas y se instala entre los 10 equipos que más infracciones cometieron en lo que va del Clausura, según la publicación del espacio en redes Pase Clave. Si bien este indicador no explica por sí solo el rendimiento de un equipo, sí permite observar una característica de su recorrido: el Tate suele quedar involucrado en partidos de mucho roce y disputas físicas.

"CAMINO AL PREMIO FAIR PLAY"



Boca Juniors es el equipo con menos faltas cobradas en contra (301) y menos tarjetas rojas recibidas (0) en lo que va del Torneo Clausura.



Todos los datos en https://t.co/B5VIrKCJnw https://t.co/1YmKrUfOln pic.twitter.com/as25u6HpL4 — PaseClave (@paseclave__) October 30, 2026

El caso más marcado es el de Deportivo Riestra, que lidera el listado con 495 infracciones, una cifra considerablemente superior a la del Rojiblanco.