Intento de usurpación en Santa Fe: la Policía desactivó la toma de la Villa Suramericana y hay 8 demorados

El Ministerio de Justicia y Seguridad desplegó un operativo preventivo el viernes por la tarde tras detectar la organización de la toma, presuntamente promovida por una agrupación política.

El Gobierno de la Provincia, a través de distintos grupos de la Policía se Santa Fe, repelió el viernes por la noche el intento de usurpación de las viviendas que se construyeron para funcionar como Villa Suramericana en barrio La Esmeralda Este y que próximamente tendrán un proceso de inscripción y selección para ser adjudicadas, y por las que los adjudicatarios cumplirán con el pago correspondiente.

El viernes por la tarde, el Ministerio de Justicia y Seguridad tomó conocimiento que se estaba preparando -posiblemente instigado por una agrupación política- un intento de toma del complejo, por lo que montó un operativo especial que concluyó con 8 personas demoradas.

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Frustrada usurpación

En un audio que trascendió, los organizadores de la frustrada toma invitaban a las mujeres a ir al lugar con niños y palos para acceder al lugar.

Producto del operativo, “se logró defender las propiedades que pertenecerán a todos los santafesinos de bien, que necesitan una vivienda y que pagarán por ella. No vamos a permitir que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece”, advirtió la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, y adelantó que se profundizará en la investigación para dilucidar “el posible incentivo de grupos de la vieja política que se habían acostumbrado a este tipo de procedimientos”.