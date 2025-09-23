Los datos difundidos por el Indec dan cuenta de retracciones de 2,1% y 0,8% en la comparación con el mes anterior.

Las ventas en supermercados y mayoristas registraron una fuerte caída en julio.

Las ventas de supermercados y mayoristas cayeron 2,1% y 0,8% respectivamente en julio con respecto al mes anterior, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , por lo que ambos rubros registraron su cuarta caída consecutiva.

En el caso de los supermercados, el Índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 1% en la comparación con el mismo mes de 2024, mientras que el acumulado enero-julio de 2025 registró un crecimiento de 3,5% con respecto al mismo período de 2024.

Según la Encuesta de Supermercados del Indec, para julio las ventas totales a precios corrientes sumaron 2.059.013 millones de pesos, lo que representa un incremento de 29,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Aumentos más significativos

Durante julio de 2025, los artículos que tuvieron los aumentos de precios interanuales más significativos fueron: “Carnes” (+60,9%), “Alimentos preparados y rotisería” (+45,2%), “Otros” (+44,6%) e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” (+43,7%).

En cuanto a los autoservicios mayoristas, el Índice de ventas totales a precios constantes mostró una disminución de 6,3% con respecto al séptimo mes del año pasado. El acumulado enero-julio de 2025 registró también una caída, en este caso de 6,5% frente al mismo período de 2024.

Las ventas totales a precios corrientes sumaron 317.376 millones de pesos, lo que representa un incremento de 19,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Los grupos de artículos con los aumentos de precios más significativos a nivel interanual fueron: “Carnes” (+58,3%), “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” (+39,0%), “Panadería” (+25,7%) y “Almacén” (+24,1%).

Además, el Indec también difundió la Encuesta Nacional de Centros de Compras, en donde detalla que las ventas totales a precios constantes en shoppings sumaron $6.969 millones en julio de 2025. Esto representó una caída del 9,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Los principales consumos de los argentinos en los shoppings durante el séptimo mes del año fueron: indumentaria, calzado y marroquinería (38,4%); patio de comidas, alimentos y kioscos (16,2%); y ropa y accesorios deportivos (12,8%).