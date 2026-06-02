Fórmula 1: quién es el "Rey de Mónaco" y cuántos Grandes Premios ganó en las calles del principado

Uno de los mejores pilotos que dio de la categoría es la máxima leyenda de este circuito urbano.

La historia de la Fórmula 1 tiene campeones, récords y circuitos legendarios , pero cuando se habla del Gran Premio de Mónaco hay un nombre que sobresale por encima de todos: Ayrton Senna .

El tricampeón mundial brasileño es considerado por muchos especialistas como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y también como el auténtico "Rey de Mónaco", gracias a una marca que todavía permanece intacta.

Senna ganó seis veces en las calles del Principado, una cifra que ningún otro piloto logró igualar en la historia de la categoría.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el vínculo especial entre el brasileño y Mónaco comenzó incluso antes de su primera victoria en ese circuito.

La hazaña de Toleman bajo la lluvia en 1984

Antes de convertirse en el piloto más exitoso de Montecarlo, Senna protagonizó una de las actuaciones más recordadas de la Fórmula 1.

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Durante el Gran Premio de Mónaco de 1984, el brasileño corría para Toleman-Hart, una escudería que habitualmente ocupaba los últimos puestos de la parrilla.

Bajo una lluvia torrencial que complicó a los equipos más poderosos, Senna largó desde el 13° lugar y comenzó una remontada espectacular por las estrechas calles del Principado.

Vuelta tras vuelta fue superando rivales hasta alcanzar la segunda posición detrás del francés Alain Prost, que lideraba la competencia con un McLaren mucho más competitivo.

La carrera terminó siendo interrumpida por las condiciones climáticas cuando el brasileño descontaba diferencias sobre el líder. Aunque no ganó, aquel segundo puesto quedó grabado como una de las actuaciones más brillantes de la historia de Mónaco.

Las seis victorias que construyeron al "Rey de Mónaco"

A partir de 1987, Ayrton Senna comenzó a construir una estadística que todavía permanece imbatida en la Fórmula 1.

Victorias de Ayrton Senna en el Gran Premio de Mónaco:

1987 : Lotus-Honda

: Lotus-Honda 1989 : McLaren-Honda

: McLaren-Honda 1990 : McLaren-Honda

: McLaren-Honda 1991 : McLaren-Honda

: McLaren-Honda 1992 : McLaren-Honda

: McLaren-Honda 1993: McLaren-Ford

El primer triunfo llegó en 1987, cuando corría para Lotus-Honda. Senna había clasificado segundo y aprovechó un problema de Nigel Mansell para quedarse con una victoria histórica que marcó el inicio de su dominio en el Principado.

Un año más tarde estuvo cerca de protagonizar una actuación todavía más impactante. En 1988, ya como piloto de McLaren, le llevaba cerca de 50 segundos de ventaja a Alain Prost cuando chocó contra las barreras por un error propio y debió abandonar.

La frustración de aquella derrota se transformó en revancha durante la temporada siguiente.

La victoria de 1989 que quedó para la historia

El Gran Premio de Mónaco de 1989 es considerado por muchos especialistas como una de las mejores carreras de Ayrton Senna.

El brasileño consiguió la pole position y dominó la competencia de principio a fin. Al cruzar la bandera a cuadros le sacó 52 segundos de diferencia a Alain Prost, una ventaja extraordinaria incluso para los estándares de aquella época.

La actuación confirmó que Senna tenía una conexión especial con el circuito callejero más famoso del mundo.

Después llegaron los triunfos consecutivos de 1990 y 1991, donde volvió a demostrar un ritmo superior al de sus rivales y consolidó su condición de máximo favorito cada vez que la Fórmula 1 desembarcaba en Montecarlo.

El inolvidable duelo contra Nigel Mansell en 1992

Uno de los triunfos más recordados de Senna en Mónaco se produjo en 1992.

Nigel Mansell dominaba cómodamente la carrera con su poderoso Williams y parecía encaminado hacia una victoria segura. Sin embargo, una parada inesperada en boxes a pocas vueltas del final cambió completamente el panorama.

Senna heredó el liderazgo y debió defenderse del ataque desesperado del británico durante las últimas vueltas.

Mansell era claramente más rápido, pero el brasileño utilizó toda su experiencia para cerrar cada espacio disponible y mantener la punta hasta la bandera a cuadros.

Aquella defensa es considerada una de las más brillantes de la historia de la Fórmula 1.

El último triunfo antes de convertirse en leyenda

La sexta y última victoria de Senna en Mónaco llegó en 1993.

A pesar de contar con un McLaren menos competitivo que los Williams de Alain Prost y Damon Hill, el brasileño aprovechó distintos problemas de sus rivales y firmó otra actuación magistral.

El triunfo le permitió alcanzar las seis victorias en el Principado y establecer un récord que continúa vigente más de tres décadas después.

Un año más tarde, durante el Gran Premio de San Marino en Imola, Senna perdió la vida en uno de los episodios más trágicos de la historia del automovilismo.

Sin embargo, su legado en Montecarlo permanece intacto. Ningún piloto ganó tantas veces el Gran Premio de Mónaco como Ayrton Senna, motivo por el cual sigue siendo recordado en todo el mundo como el indiscutido "Rey de Mónaco".