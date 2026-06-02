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¿Qué le falta a Madelón para seguir en Unión? Las claves de una negociación que va más allá del contrato

Leonardo Madelón dejó en claro que tiene intenciones de continuar como DT de Unión, pero espera definiciones institucionales antes de dar una respuesta definitiva.

Ovación

Por Ovación

2 de junio 2026 · 15:00hs
¿Qué le falta a Madelón para seguir en Unión? Las claves de una negociación que va más allá del contrato

Prensa Unión

La continuidad de Leonardo Madelón al frente de Unión parece encaminarse hacia un desenlace positivo, aunque todavía quedan varios capítulos por resolverse. Más allá de las declaraciones públicas de ambas partes, la negociación excede ampliamente una cuestión salarial y está atada al rumbo deportivo e institucional que tomará el club en los próximos meses.

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El entrenador, que viene de conducir una campaña que volvió a posicionar al Tatengue entre los protagonistas del fútbol argentino, reconoció en las últimas horas que existe una propuesta concreta para continuar, pero también aclaró que decidió tomarse un tiempo para descansar y analizar el escenario antes de dar una respuesta definitiva.

No es solo una cuestión económica entre Unión y Madelón

Si bien uno de los puntos a discutir es la actualización de su contrato y una mejora en las condiciones económicas, el principal foco de Madelón está puesto en conocer cuáles serán los próximos pasos de Unión.

El DT pretende certezas sobre la situación financiera de la institución, las posibilidades reales en el mercado de pases y el proyecto deportivo que se desarrollará durante el segundo semestre del año.

La intención del entrenador es sostener la competitividad que mostró el equipo durante la temporada. Unión logró meterse en las fases finales tanto del Clausura como del Apertura, mejoró considerablemente su rendimiento colectivo y potenció a varios futbolistas que hoy aparecen en el radar de distintos clubes.

Entre ellos sobresale el caso de Mateo Del Blanco, reconvertido por Madelón como lateral izquierdo, una decisión que terminó transformándolo en una de las grandes revelaciones del fútbol argentino y en uno de los activos más importantes del club de cara al próximo mercado de pases.

Spahn quiere retenerlo y reina el optimismo en Unión

Desde la dirigencia el mensaje es claro. El presidente Luis Spahn manifestó públicamente su deseo de que Madelón continúe al frente del plantel profesional e incluso, en tono distendido, llegó a decir que merecería una estatua por todo lo que representa para la historia rojiblanca.

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No es para menos. El técnico tomó a Unión en un momento delicado, con el equipo seriamente comprometido en la lucha por la permanencia, y logró devolverle protagonismo en poco tiempo. Además de los resultados, consiguió darle una identidad futbolística definida y recuperar el valor de varios jugadores.

Por eso, en el club existe confianza respecto de un posible acuerdo. Sin embargo, mientras la dirigencia transmite optimismo, Madelón mantiene la cautela.

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El entrenador pretende esperar las definiciones institucionales que considera fundamentales antes de comprometerse con un nuevo proyecto. Recién cuando tenga un panorama más claro sobre los recursos disponibles, los objetivos deportivos y la conformación del futuro plantel, llegará el momento de dar una respuesta.

Por ahora, las ganas de ambas partes están. Lo que resta saber es si Unión logra despejar las dudas que hoy mantienen en pausa una continuidad que muchos dan como natural, pero que todavía necesita algunos pasos más para transformarse en realidad.

Unión Madelón Spahn
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