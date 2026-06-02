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Pittón habló de Madelón, Del Blanco y el futuro de Unión

El capitán rojiblanco se refirió a la continuidad del entrenador, elogió el crecimiento de Mateo Del Blanco y destacó el liderazgo de Claudio Corvalán dentro del plantel.

2 de junio 2026 · 16:22hs
Pittón habló de Madelón, Del Blanco y el futuro de Unión

Prensa Unión

Mientras la dirigencia de Unión continúa negociando la continuidad de Leonardo Madelón, Mauro Pittón evitó involucrarse en la decisión institucional, aunque dejó en claro cuál es la valoración que tiene el plantel sobre el trabajo realizado por el entrenador.

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"Durante este año crecimos muchísimo como grupo y como equipo. Siempre competimos siguiendo la idea del cuerpo técnico y tratamos de plasmarla dentro de la cancha", afirmó en diálogo con Sol Play 91.5.

El mediocampista recordó que las decisiones sobre el futuro del entrenador correspond

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Mauro Pitt&oacute;n es el capit&aacute;n y gran referente que tiene el Uni&oacute;n de Leo Madel&oacute;n.

Mauro Pittón es el capitán y gran referente que tiene el Unión de Leo Madelón.

en a los dirigentes, aunque destacó que los jugadores expresaron su conformidad a través de los rendimientos.

"Nosotros demostramos dentro del campo que nos sentimos a gusto con la idea que propone el cuerpo técnico. Después las decisiones son de quienes tienen esa responsabilidad", remarcó.

Del Blanco, una posible venta y el reconocimiento a Corvalán en Unión

Consultado sobre el presente de Mateo Del Blanco, una de las principales apariciones de Unión y candidato a ser transferido en el próximo mercado, Pittón destacó el crecimiento del lateral izquierdo.

"Le dije que disfrute. Si era su último partido, que lo disfrute, y si vienen más, también. Lo importante es que siga jugando como él sabe hacerlo, porque eso fue lo que lo llevó a que lo estén mirando desde otros lugares", contó.

Además, se mostró optimista respecto de una eventual transferencia. "Tiene un potencial enorme. Siempre buscó crecer, escucha, incorpora conceptos y trabaja mucho. Ojalá se le dé lo que desea porque se lo merece", señaló.

Por otro lado, tuvo palabras de reconocimiento para Claudio Corvalán, quien atravesó una situación particular durante la temporada y terminó recuperando protagonismo dentro del grupo.

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"No compartí algunas decisiones que se tomaron porque para nosotros Claudio representa muchísimo. Más allá de jugar o no jugar, siempre fue un referente y un líder. Su valor como persona es enorme y para nosotros sigue siendo muy importante", afirmó.

De esta manera, Pittón dejó definiciones sobre tres temas centrales que marcarán la agenda de Unión durante el receso: la continuidad de Madelón, el futuro de Del Blanco y el lugar de Corvalán dentro del plantel rojiblanco.

Unión Pittón Del Blanco
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