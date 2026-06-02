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Planifican un operativo de tres meses para retirar embalsados y acondicionar la Setúbal de cara a los Juegos Suramericanos

El plan contempla tareas en sectores críticos como el puente de los Pilotes, el puente Colgante y el riacho Santa Fe. Buscan mejorar la circulación, garantizar las competencias de los Juegos Suramericanos y recuperar espacios clave para actividades deportivas y recreativas.

2 de junio 2026 · 15:59hs
Planifican un operativo de tres meses para retirar embalsados y acondicionar la Setúbal de cara a los Juegos Suramericanos

Planifican un operativo de tres meses para retirar embalsados y acondicionar la Setúbal de cara a los Juegos Suramericanos

La presencia de grandes embalsados en la laguna Setúbal y el riacho Santa Fe motivó una mesa de trabajo entre organismos públicos, fuerzas federales e instituciones vinculadas a las actividades náuticas.

El objetivo es avanzar con un operativo de limpieza y mantenimiento que permita recuperar sectores afectados por los camalotales y mejorar las condiciones de navegación.

La iniciativa reúne al Municipio, el Gobierno provincial, el Ejército Argentino, Prefectura Naval, clubes náuticos, la Universidad Nacional del Litoral, paradores y otras instituciones que utilizan o desarrollan actividades en la zona costera.

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Planifican un operativo de tres meses para retirar embalsados y acondicionar la Setúbal de cara a los Juegos Suramericanos

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"Hoy había entre 20 y 30 instituciones atendiendo una problemática que todos los santafesinos vemos y que queremos que mejore", destacó el coordinador de Gabinete de la Municipalidad, Víctor Hadad.

El funcionario explicó que la situación afecta distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el puente de los Pilotes, el entorno del puente Colgante y el riacho Santa Fe.

Además, remarcó que existe una preocupación especial por la proximidad de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre, y por la llegada de la temporada de verano.

Un operativo conjunto

Según detalló Hadad, el primer paso será concretar un convenio entre la Municipalidad, el Gobierno provincial y el Ejército Argentino para ejecutar una intervención de gran escala sobre los camalotales acumulados en la zona.

"Vamos a hacer un ataque grande a todos los camalotales y, a partir de ahí, generar una mesa operativa y de diálogo para realizar un seguimiento constante de la situación", señaló.

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Planifican un operativo de tres meses para retirar embalsados y acondicionar la Setúbal de cara a los Juegos Suramericanos

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El acuerdo contempla la cobertura de costos vinculados al combustible, el mantenimiento de los equipos y el personal afectado a las tareas.

Desde el Ejército Argentino, la teniente coronel Romina Soldad confirmó que el trabajo se extenderá durante aproximadamente tres meses y estará enfocado en despejar sectores de la laguna Setúbal y el entorno del puente Oroño antes del inicio de los Juegos Suramericanos.

Para ello se utilizarán embarcaciones y equipos pertenecientes a las unidades militares con asiento en Santo Tomé, además de personal especializado.

"Se va a trabajar con botes, lanchas de empuje y remolque y personal capacitado para estas tareas de limpieza", explicó.

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Planifican un operativo de tres meses para retirar embalsados y acondicionar la Setúbal de cara a los Juegos Suramericanos

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La oficial agregó que una de las claves del operativo será trasladar los embalsados hacia el curso principal del río para evitar que vuelvan a acumularse en los mismos sectores.

"Hacemos el acompañamiento hasta el curso principal para permitir que salga de la zona de interés y no vuelva a enraizar", precisó.

El planteo de quienes realizan actividades náuticas

La problemática impacta directamente sobre las actividades deportivas, recreativas y turísticas que se desarrollan en la ciudad. Por eso, las instituciones náuticas celebraron la conformación de una mesa de trabajo conjunta.

Pablo Sanchis, referente de la Escuela de Remo Tupá, consideró que la iniciativa representa un paso importante para quienes utilizan diariamente la laguna y el riacho.

"No solo pensamos en los deportes que estarán presentes en los Juegos Suramericanos, sino en todas las actividades náuticas que se realizan en la ciudad", sostuvo.

Además, destacó el consenso alcanzado entre el sector público, el privado y las organizaciones vinculadas al río.

"Lo fundamental es que pudimos reunir a todas las partes para buscar una solución inmediata al problema y también pensar a futuro cómo aprovechar este recurso turístico, deportivo y recreativo que tiene Santa Fe", afirmó.

Para las entidades participantes, el desafío no se limita a una intervención puntual. La intención es avanzar hacia un esquema permanente de monitoreo y mantenimiento que permita mantener la laguna Setúbal y el riacho Santa Fe en condiciones óptimas durante todo el año.

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