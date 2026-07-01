Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó por debajo del promedio nacional

La baja de la recaudación de IVA y ganancias afectó las transferencias a las provincias. Santa Fe, entre las jurisdicciones con peor desempeño en junio

El reparto de los recursos que reciben las provincias por coparticipación volvió a mostrar señales negativas en junio , de acuerdo con un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Las transferencias automáticas de la Nación registraron una nueva caída en términos reales y Santa Fe volvió a ubicarse entre las jurisdicciones más afectadas, con un desempeño peor que el promedio nacional.

Durante junio el gobierno nacional transfirió a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $6,95 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Aunque el monto representó un incremento nominal del 28,1% respecto del mismo mes del año pasado, al descontar la inflación implicó una caída real del 4,1%.

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Qué pasó en Santa Fe

En Santa Fe, el retroceso fue aún más pronunciado. La provincia recibió $599.140 millones, lo que representó una baja real interanual del 4,8%, siete décimas por debajo del promedio nacional. El desempeño fue similar al de Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja, mientras que Córdoba logró amortiguar el impacto con una caída de apenas 2,4%, una de las menores del país.

La diferencia también se observa al analizar el acumulado del año. Entre enero y junio, las transferencias automáticas nacionales crecieron 29,4 % en valores corrientes, pero volvieron a perder frente a la inflación, con una baja real del 2,8 %. En el caso de Santa Fe, la disminución alcanzó el 3,3 %, nuevamente por encima del promedio nacional, lo que confirma una evolución menos favorable de los recursos que recibe la provincia.

En términos absolutos, la pérdida también resulta significativa. Calculado a valores constantes de junio, Santa Fe dejó de percibir el equivalente a $30.003 millones durante el sexto mes del año respecto de junio de 2025. En el acumulado del primer semestre, la merma asciende a $113.499 millones.

El detalle: IVA y ganancias

El informe de Iaraf imputa la caída principalmente al comportamiento de los dos impuestos que explican prácticamente toda la masa coparticipable: el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales analizados por el Iaraf, en junio la recaudación real del Impuesto a las Ganancias cayó 14,2% interanual, mientras que la del IVA retrocedió 4,1%. En conjunto, ambos tributos registraron una baja del 8% real.

El desempeño de Santa Fe contrasta con el de algunas provincias que lograron atravesar el mes con menores pérdidas. Córdoba encabezó el ranking con una caída de 2,4%, seguida por Salta (-2,6%), Catamarca (-2,7%) y Neuquén (-3,5%). En el otro extremo se ubicó la Ciudad de Buenos Aires, cuyos recursos disminuyeron 8,1% en términos reales. Santa Fe quedó por debajo del promedio nacional y entre el grupo de jurisdicciones con mayores retrocesos durante junio.

El estudio también advierte que la tendencia comenzó a deteriorarse nuevamente después de la recuperación observada durante parte de 2025. De hecho, junio marcó el quinto mes consecutivo de caída en la variación real acumulada de los últimos doce meses, una señal de que la desaceleración de los ingresos coparticipables vuelve a impactar sobre las finanzas provinciales, destacaron desde Iaraf.