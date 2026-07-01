Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Belgrano, finalmente, no activó la cláusula de compra de Thiago Cardozo y busca una nueva negociación con Unión, que tiene la sartén por el mango.

El futuro de Thiago Cardozo volvió a instalarse como uno de los temas del mercado de pases. Este martes venció el plazo para que Belgrano hiciera uso de la opción de compra de 1.200.000 dólares por el arquero uruguayo, pero el club cordobés decidió no ejecutarla y apostará a una negociación directa con Unión para intentar retener a una de las figuras del plantel campeón del Torneo Apertura.

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La decisión no sorprendió en Córdoba. Desde hace varias semanas, la dirigencia del Pirata trabajaba en una alternativa distinta a la cláusula fijada cuando incorporó al arquero, buscando llegar a un acuerdo económico más conveniente para todas las partes.

La estrategia de Belgrano para convencer a Unión

Según reveló La Voz del Interior, Belgrano nunca tuvo previsto desembolsar los 1,2 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Cardozo.

La intención de la dirigencia encabezada por Luis Fabián Artime es negociar con Unión la compra de un porcentaje menor del pase por una cifra inferior y, paralelamente, acordar con el propio futbolista la adquisición del 35% de los derechos económicos que permanecen en su poder.

En ese contexto, el club de Alberdi ya presentó una propuesta que contemplaba 400.000 dólares, más la cancelación de una deuda cercana a los 200.000 dólares que Unión mantiene con Belgrano por la transferencia del delantero Agustín Colazo.

Sin embargo, la oferta fue considerada insuficiente por la dirigencia rojiblanca y las conversaciones continuarán durante los próximos días.

El papel de Unión en la negociación con Thiago Cardozo

La posición de Unión será determinante para destrabar la operación. El Tatengue posee el 65% de la ficha del arquero uruguayo, por lo que cualquier acuerdo depende de su aceptación. Al no ejecutarse la opción de compra estipulada en el contrato de préstamo, ahora las instituciones deberán negociar desde cero las condiciones de una eventual transferencia.

En Santa Fe saben que Cardozo incrementó considerablemente su cotización tras un gran semestre en Córdoba, por lo que no aparecen dispuestos a desprenderse del arquero por una cifra inferior a la que consideran acorde a su presente.

Un arquero indispensable para el campeón

Más allá de la cuestión económica, Belgrano tiene un fuerte interés deportivo en asegurar la continuidad del uruguayo.

Cardozo fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó el Torneo Apertura y es considerado una pieza fundamental para afrontar el segundo semestre de 2026, donde el conjunto cordobés buscará defender el título en el Clausura y avanzar en la Copa Argentina.

Además, la dirigencia ya proyecta el 2027, temporada en la que Belgrano disputará la Copa Libertadores, motivo por el cual pretende mantener la base del plantel campeón.

Un año de absoluta continuidad

Desde su llegada a Belgrano a mediados de 2025, Cardozo se convirtió en una garantía bajo los tres palos.

En su primera temporada disputó los 19 encuentros oficiales del segundo semestre entre la Liga Profesional y la Copa Argentina. En 2026 mantuvo la misma regularidad y estuvo presente en los 22 compromisos oficiales del equipo.

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Además de sus números, dejó actuaciones decisivas. Fue clave en la semifinal del Apertura ante Argentinos Juniors al contener un penal en la definición, y también resultó determinante en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Jujuy, donde volvió a lucirse desde los doce pasos para darle la clasificación al Pirata.

Con diez vallas invictas en el campeonato —once si se suma la Copa Argentina—, el arquero uruguayo cerró el semestre como uno de los pilares del equipo de Ricardo Zielinski.

Ahora, con la opción de compra ya vencida, la continuidad de Thiago Cardozo dependerá exclusivamente de la negociación que Belgrano pueda sostener con Unión, dueño de la mayor parte de su pase y protagonista central de una operación que promete seguir dando que hablar en este mercado.