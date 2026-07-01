Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón endureció su postura con Cuffia y tomó una decisión que marca un quiebre

La dirigencia de Colón decidió apartar del plantel profesional al arquero Lucas Cuffia y bajarlo a la cuarta al no renovar su contrato. En diciembre queda libre

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 14:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón endureció su postura con Cuffia y tomó una decisión que marca un quiebre

UNO Santa Fe | José Busiemi

Lo que hasta hace algunas semanas era una negociación compleja terminó escalando a un punto de conflicto. En Colón se agotó la paciencia y la dirigencia resolvió sacar a Lucas Cuffia de la órbita del plantel profesional mientras continúa sin resolverse su situación contractual.

• LEER MÁS: El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

La medida representa un fuerte mensaje hacia el arquero, cuyo contrato expira en diciembre y cuya renovación permanece completamente estancada. Sin avances en las charlas, la institución optó que deje de entrenar con el grupo que conduce Ezequiel Medrán y pase a trabajar con la cuarta división.

• LEER MÁS: Colón, entre la ilusión de acercarse a la punta y el riesgo de una crisis mayor

La situación adquiere todavía mayor relevancia porque el plan deportivo contemplaba otro escenario, ya que la intención era promover a Cuffia como tercer arquero del plantel superior, una posibilidad que quedó archivada ante la falta de acuerdo.

• LEER MÁS: Colón acelera la depuración del plantel en un mercado de pases muy complejo

Colón, con chances de perder a Cuffia

Mientras las posiciones siguen distantes, el guardameta quedó habilitado para negociar con otras instituciones, ya que puede firmar un precontrato y marcharse con el pase en su poder cuando concluya su contrato a fin de año. Un panorama que genera preocupación en el club, teniendo en cuenta que se trata de uno de los proyectos con mayor proyección de las inferiores.

Cuffia no acepta por ahora la renovaci&oacute;n en Col&oacute;n.

Cuffia no acepta por ahora la renovación en Colón.

Cuffia, que en distintas oportunidades integró convocatorias de la Selección juvenil del Ascenso y también de la Sub 20, atraviesa así el momento más complejo desde que forma parte de la estructura sabalera. Por ahora, la pelota sigue detenida en la mesa de negociación y, hasta que no aparezca una definición, su futuro permanecerá lejos del plantel profesional.

Colón contrato Lucas Cuffia
Noticias relacionadas
medran piensa en el reemplazo de lago en colon para visitar a deportivo madryn

Medrán piensa en el reemplazo de Lago en Colón para visitar a Deportivo Madryn

el jueves cierra el mercado y colon todavia busca tres refuerzos

El jueves cierra el mercado y Colón todavía busca tres refuerzos

colon ya conoce cuando visitara a ferro por la fecha 21 de la primera nacional

Colón ya conoce cuándo visitará a Ferro por la fecha 21 de la Primera Nacional

medran tiene una certeza y varias incognitas en colon para visitar a deportivo madryn

Medrán tiene una certeza y varias incógnitas en Colón para visitar a Deportivo Madryn

Lo último

Lanzaron una convocatoria para adoptar a una adolescente de 16 años: Si están buscando una hija, los espero con los brazos abiertos

Lanzaron una convocatoria para adoptar a una adolescente de 16 años: "Si están buscando una hija, los espero con los brazos abiertos"

Drew Fischer será el árbitro del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami

Drew Fischer será el árbitro del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo y está en los octavos de final del Mundial

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo y está en los octavos de final del Mundial

Último Momento
Lanzaron una convocatoria para adoptar a una adolescente de 16 años: Si están buscando una hija, los espero con los brazos abiertos

Lanzaron una convocatoria para adoptar a una adolescente de 16 años: "Si están buscando una hija, los espero con los brazos abiertos"

Drew Fischer será el árbitro del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami

Drew Fischer será el árbitro del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo y está en los octavos de final del Mundial

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo y está en los octavos de final del Mundial

Franco García quedó habilitado y ya puede debutar en Colón

Franco García quedó habilitado y ya puede debutar en Colón

Unión se quedó con el título del Torneo Apertura en Juveniles

Unión se quedó con el título del Torneo Apertura en Juveniles

Ovación
Colón endureció su postura con Cuffia y tomó una decisión que marca un quiebre

Colón endureció su postura con Cuffia y tomó una decisión que marca un quiebre

Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Colón, entre la ilusión de acercarse a la punta y el riesgo de una crisis mayor

Colón, entre la ilusión de acercarse a la punta y el riesgo de una crisis mayor

Drew Fischer será el árbitro del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami

Drew Fischer será el árbitro del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo y está en los octavos de final del Mundial

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo y está en los octavos de final del Mundial

Policiales
Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa