Colón endureció su postura con Cuffia y tomó una decisión que marca un quiebre

La dirigencia de Colón decidió apartar del plantel profesional al arquero Lucas Cuffia y bajarlo a la cuarta al no renovar su contrato. En diciembre queda libre

Lo que hasta hace algunas semanas era una negociación compleja terminó escalando a un punto de conflicto. En Colón se agotó la paciencia y la dirigencia resolvió sacar a Lucas Cuffia de la órbita del plantel profesional mientras continúa sin resolverse su situación contractual.

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La medida representa un fuerte mensaje hacia el arquero, cuyo contrato expira en diciembre y cuya renovación permanece completamente estancada. Sin avances en las charlas, la institución optó que deje de entrenar con el grupo que conduce Ezequiel Medrán y pase a trabajar con la cuarta división.

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La situación adquiere todavía mayor relevancia porque el plan deportivo contemplaba otro escenario, ya que la intención era promover a Cuffia como tercer arquero del plantel superior, una posibilidad que quedó archivada ante la falta de acuerdo.

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Colón, con chances de perder a Cuffia

Mientras las posiciones siguen distantes, el guardameta quedó habilitado para negociar con otras instituciones, ya que puede firmar un precontrato y marcharse con el pase en su poder cuando concluya su contrato a fin de año. Un panorama que genera preocupación en el club, teniendo en cuenta que se trata de uno de los proyectos con mayor proyección de las inferiores.

Cuffia no acepta por ahora la renovación en Colón.

Cuffia, que en distintas oportunidades integró convocatorias de la Selección juvenil del Ascenso y también de la Sub 20, atraviesa así el momento más complejo desde que forma parte de la estructura sabalera. Por ahora, la pelota sigue detenida en la mesa de negociación y, hasta que no aparezca una definición, su futuro permanecerá lejos del plantel profesional.