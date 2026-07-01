Unión explora el mercado y un extremo de Newell's aparece en escena

Mientras intenta resolver los problemas económicos y definir varias salidas, Unión también busca incorporaciones y estaría tras los pasos de un extremo

En Unión no todo pasa por las deudas y los conflictos financieros. Aunque la prioridad de la dirigencia es normalizar la situación institucional, el mercado de pases también ocupa un lugar importante y ya empezaron a surgir los primeros nombres para reforzar el plante.

Uno de ellos es Luciano Herrera, extremo de Newell's, que comenzó a ser vinculado con el Tatengue desde Rosario. No hubo avances, pero sí contactos. El interés responde a una necesidad concreta. Madelón sabe que el sector ofensivo por las bandas puede sufrir una renovación casi total. Julián Palacios es uno de los jugadores con posibilidades de salir, mientras que Augusto Solari y Franco Fragapane ya fueron apartados del plantel profesional y tienen el cartel de salida para este mercado.

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Unión busca refuerzos

El futbolista, de 30 años, tuvo participación en 17 encuentros con Newell's durante la última temporada y entregó apenas una asistencia, aunque nunca logró consolidarse. Sin embargo, hay un detalle que puede transformarse en el principal obstáculo. La Lepra realizó una fuerte inversión cuando adquirió el 80% de su ficha a cambio un millón de dólares, por lo que su intención no sería cederlo a préstamo, sino venderlo.

En Rosario vinculan a Luciano Herrera con Unión.

Ese escenario obliga a Unión a hacer números antes de avanzar. Con un presupuesto ajustado y varias cuestiones económicas por resolver, cualquier negociación dependerá no solo del interés futbolístico, sino también de las posibilidades reales.

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Por ahora, Herrera es un nombre en evaluación. Lo quiere también Instituto. No está cerca de convertirse en refuerzo, pero sí integra la lista de futbolistas que sigue el Tatengue en una etapa donde cada incorporación deberá responder tanto a las necesidades deportivas como a la realidad financiera del club.