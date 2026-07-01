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Colón, entre la ilusión de acercarse a la punta y el riesgo de una crisis mayor

El duelo ante Deportivo Madryn puede dejar al Sabalero a dos puntos del liderazgo o estirar la diferencia a ocho, un escenario que pondría en jaque al cuerpo técnico.

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 11:33hs
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Colón, entre la ilusión de acercarse a la punta y el riesgo de una crisis mayor

Prensa Colón

No será un partido más para Colón. El encuentro del próximo domingo, desde las 15, frente a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre puede transformarse en un punto de inflexión para el equipo y, especialmente, para el entrenador Ezequiel Medrán, cuyo ciclo atraviesa su momento de mayor desgaste desde que llegó al club.

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Los resultados y, sobre todo, el rendimiento del equipo volvieron a instalar fuertes cuestionamientos sobre el cuerpo técnico. La irregularidad se convirtió en una constante y el margen de error comienza a achicarse en un torneo donde cada fecha puede modificar el panorama de la Zona A.

Del mejor partido al peor en apenas una semana en Colón

El desconcierto que reina en torno a Colón tiene una explicación sencilla: el equipo es capaz de mostrar dos caras completamente opuestas en cuestión de días.

La goleada por 3-0 frente a Defensores de Belgrano, en el Bajo Núñez, había generado una fuerte inyección de optimismo. No solo por el resultado, sino por la autoridad futbolística con la que el Sabalero dominó a uno de los protagonistas del campeonato.

Sin embargo, esa imagen quedó rápidamente sepultada con la flojísima actuación frente a Chaco For Ever. En Resistencia, Colón mostró una versión deslucida, sin respuestas futbolísticas ni anímicas, y terminó perdiendo 1-0 ante un rival que apenas consiguió su segunda victoria de toda la temporada.

Ese brusco cambio volvió a encender las críticas y dejó otra vez a Medrán bajo la lupa.

Un escenario que puede cambiar todo en Colón

La tabla también agrega presión. Colón llega cuarto, a cinco puntos de los líderes Deportivo Morón y Ferro, una distancia que todavía es remontable, pero que puede modificarse considerablemente este fin de semana.

Si el Sabalero consigue ganar en Puerto Madryn y los equipos que están por encima dejan puntos en el camino, podría terminar la fecha a apenas dos unidades de la cima, recuperando confianza para encarar la segunda rueda.

Pero también existe el escenario opuesto. Si Colón pierde y alguno de los punteros, o ambos, logran sumar de a tres, la diferencia podría estirarse hasta ocho puntos, una brecha importante para un equipo armado con el claro objetivo de pelear por el ascenso.

Como si eso fuera poco, Deportivo Madryn puede superar a Colón en la tabla si logra imponerse como local, lo que haría todavía más delicado el presente rojinegro.

Un técnico cada vez más observado

Las dudas ya no pasan solamente por los resultados. En el mundo Colón crecen los interrogantes sobre la falta de regularidad del equipo, la escasa evolución futbolística y la imposibilidad de sostener buenos rendimientos de una fecha a otra.

Por eso, el compromiso del domingo asoma como uno de los más trascendentales del ciclo de Medrán. Una nueva derrota podría dejar al entrenador en una situación muy difícil de sostener, justo cuando comienza la segunda parte del campeonato y mientras la dirigencia intenta reforzar el plantel en un mercado de pases complejo.

Encima, un panorama adverso en Colón

Como si el contexto no fuera suficientemente exigente, Medrán deberá rearmar el equipo con bajas de mucho peso.

No podrá contar con el capitán Pier Barrios, lesionado, tampoco con Federico Rasmussen, suspendido, ni con Ignacio Lago, quien continúa recuperándose de una operación en una de sus muñecas.

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Tres ausencias sensibles que obligarán al entrenador a modificar la estructura del equipo para afrontar un partido que puede marcar el rumbo inmediato de la temporada.

Porque en Puerto Madryn no solamente habrá tres puntos en juego. También estará en disputa buena parte del crédito que todavía conserva Ezequiel Medrán al frente de Colón.

Colón Medrán Madryn
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