Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Unión tiene en carpeta su primer amistoso de pretemporada ante Rosario Central en Arroyo Seco

En medio de una etapa institucional compleja, el fútbol en Unión no se detiene. Con el plantel trabajando en Casasol y la mirada puesta en el reinicio de la competencia, Leonardo Madelón empezó a ordenar la agenda de preparación para un segundo semestre que exigirá ritmo desde el primer día.

En ese marco, el Tatengue tendría prácticamente cerrado su primer amistoso formal: sería el 15 de julio frente a Rosario Central, un rival de peso que servirá como primera prueba de funcionamiento después de la intensa carga de entrenamientos.

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Amistoso arma una amistoso de pretemporada

Se disputará en el predio del canalla en Arroyo Seco. Más allá del contexto, el cruce aparece como una medida exigente para un Unión que busca ajustar piezas, sumar minutos de fútbol y empezar a darle forma a la idea de Madelón de cara al regreso oficial.

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Mientras tanto, la pretemporada continúa su curso en el predio Casa Unión, atravesada por un escenario particular: la dirigencia sigue trabajando para ordenar el frente económico y también para resolver la situación contractual del propio entrenador, aún sin definición.