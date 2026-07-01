Uno Santa Fe | Unión | Unión

Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Unión tiene en carpeta su primer amistoso de pretemporada ante Rosario Central en Arroyo Seco

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 18:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Prensa Unión

En medio de una etapa institucional compleja, el fútbol en Unión no se detiene. Con el plantel trabajando en Casasol y la mirada puesta en el reinicio de la competencia, Leonardo Madelón empezó a ordenar la agenda de preparación para un segundo semestre que exigirá ritmo desde el primer día.

• LEER MÁS: Unión explora el mercado y un extremo de Newell's aparece en escena

En ese marco, el Tatengue tendría prácticamente cerrado su primer amistoso formal: sería el 15 de julio frente a Rosario Central, un rival de peso que servirá como primera prueba de funcionamiento después de la intensa carga de entrenamientos.

• LEER MÁS: Unión busca liberarse de contratos altos y también fueron apartados Solari y Fragapane

Amistoso arma una amistoso de pretemporada

Se disputará en el predio del canalla en Arroyo Seco. Más allá del contexto, el cruce aparece como una medida exigente para un Unión que busca ajustar piezas, sumar minutos de fútbol y empezar a darle forma a la idea de Madelón de cara al regreso oficial.

• LEER MÁS: Cambió la planificación en Unión: ¿por qué el plantel no trabajará en doble turno?

Mientras tanto, la pretemporada continúa su curso en el predio Casa Unión, atravesada por un escenario particular: la dirigencia sigue trabajando para ordenar el frente económico y también para resolver la situación contractual del propio entrenador, aún sin definición.

Unión Rosario Central amistoso
Noticias relacionadas
union se quedo con el titulo del torneo apertura en juveniles

Unión se quedó con el título del Torneo Apertura en Juveniles

vence la opcion por cardozo: ¿negocio frustrado para union o una nueva oportunidad?

Vence la opción por Cardozo: ¿negocio frustrado para Unión o una nueva oportunidad?

union define el futuro de dos jugadores que estan fuera de los planes

Unión define el futuro de dos jugadores que están fuera de los planes

union acelera ventas para levantar las inhibiciones y avanzar en el armado del plantel

Unión acelera ventas para levantar las inhibiciones y avanzar en el armado del plantel

Lo último

Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca

Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca

Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Unión explora el mercado y un extremo de Newells aparece en escena

Unión explora el mercado y un extremo de Newell's aparece en escena

Último Momento
Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca

Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca

Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Unión explora el mercado y un extremo de Newells aparece en escena

Unión explora el mercado y un extremo de Newell's aparece en escena

Femicidio de Florencia Gómez: un testigo destrabó la causa e imputaron al presunto coautor que seguirá preso

Femicidio de Florencia Gómez: un testigo destrabó la causa e imputaron al presunto coautor que seguirá preso

Confirmaron que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito durante su gestión

Confirmaron que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito durante su gestión

Ovación
Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Asoma el primer amistoso de pretemporada para Unión

Colón endureció su postura con Cuffia y tomó una decisión que marca un quiebre

Colón endureció su postura con Cuffia y tomó una decisión que marca un quiebre

Cambió la planificación en Unión: ¿por qué el plantel no trabajará en doble turno?

Cambió la planificación en Unión: ¿por qué el plantel no trabajará en doble turno?

Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Colón, entre la ilusión de acercarse a la punta y el riesgo de una crisis mayor

Colón, entre la ilusión de acercarse a la punta y el riesgo de una crisis mayor

Policiales
Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa