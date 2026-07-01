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Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca

El delantero uruguayo, Edinson Cavani, de 39 años, finalmente rescindió contrato y dejó de ser jugador de Boca luego de tres años y ningún título

1 de julio 2026 · 18:31hs
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Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca

El delantero uruguayo, Edinson Cavani, de 39 años, finalmente rescindió contrato este miércoles y dejó de ser jugador de Boca luego de tres años y ningún título. Al Charrúa le quedaban 6 meses de contrato, pero de mutuo acuerdo se decidió cerrar el ciclo.

Fin de ciclo para Cavani en Boca

El experimentado jugador, que llegó al fútbol argentino a mediados de 2023 como una de las mejores incorporaciones de la historia, se marcha con más pena que gloria: disputó 81 partidos, convirtió 28 goles, aportó 12 asistencias, completó apenas 27 encuentros y acumuló 5.860 minutos en cancha, con un promedio de un gol cada 209 minutos.

El dato que más golpea su balance es la falta de títulos: el Matador llegó con una expectativa enorme, por su jerarquía internacional y su trayectoria en Europa, pero se iría de Boca sin vueltas olímpicas oficiales.

En los últimos años, el charrúa tuvo grandes problemas para disputar partidos, con apenas dos goles en el Torneo Apertura, de la mano del DT Fernando Gago, y otros tres en el Clausura 2025 y la Copa Argentina, ya con Miguel Ángel Russo como entrenador.

Muy dolorido por una hernia de disco y una lesión crónica en la zona lumbar, en la que diversos tratamientos de bloqueos e intervenciones quirúrgicas no dieron efecto, Cavani apenas pudo jugar dos partidos, como suplente ante Platense y de titular frente a Racing, en los que su relación con el público de la Bombonera se mostró rota: aunque en algún momento protagonizó trapos a modo de homenaje, fue silbado y reprobado al término de ambos encuentros.

El delantero de 39 años se había sometido a una nueva intervención quirúrgica para aliviar los dolores que lo aquejan en la zona lumbar.

Con una nueva operación que no genera el efecto esperado, la dirigencia de Boca y su nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena estuvieron de acuerdo en interrumpir el vínculo del delantero, en búsqueda de alivianar la gran cantidad de gastos salariales que afronta el Xeneize y conformar un plantel plagado de caras nuevas.

Boca Edinson Cavani contrato
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