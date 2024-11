Apuestas online de adolescentes: las señales de alerta que llegan a familias y escuelas

Doctor y licenciado en psicología, Resett es también investigador del Conicet y actualmente da clases tanto a nivel de grado como de posgrado en universidades de la Ciudad de Buenos Aires y de Paraná (Entre Ríos). Desde hace una década que trabaja sobre bullying, ciberbullying y el gromming en niños y adolescentes. Todas temáticas vinculadas al uso problemático de las tecnologías.

Gracias a ese trabajo el investigador mantiene un contacto cercano con docentes y estudiantes de distintas escuelas. En diálogo con La Capital dijo que tras la pandemia, los chicos comenzaron a admitir que las apuestas online eran una de las actividades principales de su tiempo libre. Resett contó que días atrás un adolescente le contó que no veía la hora de cumplir los 18 años: "Yo pensé que era para sacar el carné de conducir, pero me dijo que era para poder entrar a un casino".

"El de las apuestas online es un grave problema que en las escuelas se está detectando en adolescentes y niños, y se hace muy difícil para los padres controlar esto, que es un gran negocio", apuntó el investigador, al tiempo que advirtió la necesidad que desde el Estado se tomen medidas de prevención.

resett (2).jpg

A los padres y docentes les preocupa, evidentemente al mercado no.

No, y el gran problema es que a diferencia de otras hay problemáticas hay un gran negocio detrás. Hasta hace un par de meses ni siquiera pedían comprobación de datos biométricos, entonces simplemente con tener un email entrabas. Otra cuestión son las publicidades de las plataformas. Recuerdo que con el cigarrillo en un momento se prohibió y ya no hay más, por el daño que provoca. Pero veo que hay poco interés en ponerle límites, porque es un gran negocio. Y todo lo que mueve plata es muy difícil de controlar.

¿De qué magnitud es el fenómeno?

Bueno, es que otra situación grave es que ni siquiera tenemos un censo nacional que muestre la magnitud del problema. Para saber cuántos adolescentes están involucrados en esto, en qué sitios de apuestas o cuánto dinero gastan. Hay estudios pero son esfuerzos particulares, no surge nada del Estado a nivel nacional.

El rol de padres y docentes frente a las apuestas

¿Qué reflexión te merece el rol de los padres en esta problemática?

Es un problema cuando introducen a los chicos a los cinco o seis años al uso del celular y no navegan con ellos, entonces cuando detectan el problema ya está instalado. A veces te dicen que no los dejan usar el colectivo solos cuando son chicos, pero no opinan lo mismo del celular. Para eso hay que ser firmes y saber poner límites. Una cosa es dar un celular, a una edad que corresponde, por ejemplo para llamar. Pero largarlos así al mundo virtual, donde hay un montón de peligros, es un riesgo. Y los padres necesitan herramientas porque a veces ni ellos mismos saben de qué estamos hablando.

¿Cómo debe ser el mensaje de alerta o prevención para que los chicos no lo sientan lejano?

Creo que hay que evitar la prohibición. Decir "no usés el celular" y punto. Pensar eso es irreal, porque hoy en día se lo necesita. Hay que dialogar con ellos, ver los aspectos positivos y negativos de las tecnologías, desde una mezcla de afecto y límite. Las nuevas tecnologías son fantásticas, cultivan la creatividad, la comunicación y el acceso al conocimiento. Hay que empezar con eso, para luego señalar los riesgos de apostar o tener las redes abiertas. Pero siempre con la familia y predicando con el ejemplo, porque muchas veces el mal uso de las nuevas tecnologías viene de parte de los adultos. Si a partir de cierta hora se apaga el wifi o el celular esa regla la tienen que seguir todos. Pero siempre escuchar a los chicos, hay que habilitar el diálogo. Y saber detectar los indicios.

¿Cómo cuáles?

Que falta dinero, que el chico pide dinero a cada rato, que cambia el estado de ánimo, que oculta el uso de celular o que hace berrinche cuando se va el wifi. Son indicios de que puede haber un problema que está teniendo con la ludopatía.

¿Qué consejo le das a docentes o preceptores?

El problema es que en muchas escuelas no hay una política con respecto al uso del celular. Hace poco les tomé un cuestionario en lápiz y papel a chicos de una escuela y se dilató todo porque agarraban a cada rato el celular para mandarse mensajes. Fue todo el tiempo luchando con eso. Por eso propongo llegar a un consenso, que lo guarden y que lo saquen para una actividad puntual. Porque tenerlos en el pupitre también distrae.