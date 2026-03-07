Uno Santa Fe | Santa Fe | inmobiliario

Más de 600 mil santafesinos aprovecharon el descuento del 35% para pagar de forma anual Inmobiliario y Patente

La medida fue establecida por la Ley Tributaria 2026 y permitió cancelar ambos impuestos con una rebaja del 35% y hasta seis cuotas sin interés. También sigue vigente un descuento del 15% para quienes adhieran al débito automático

7 de marzo 2026 · 14:17hs
Más de 606 mil contribuyentes de Santa Fe aprovecharon el beneficio fiscal dispuesto por el gobierno provincial que permitió pagar de forma anual el Impuesto Inmobiliario y la Patente Automotor con un descuento del 35%.

Según datos oficiales, en total 606.781 santafesinos utilizaron esta modalidad de pago prevista en la Ley Tributaria 2026, que además permitió cancelar el monto anual en hasta seis cuotas sin interés.

Del total de contribuyentes que accedieron al beneficio, 367.201 cancelaron el Impuesto Inmobiliario, mientras que 239.580 lo hicieron con la Patente Automotor. En conjunto se registraron 929.039 operaciones, unas 79.000 más que en 2025.

El subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Florencio Galíndez, destacó el nivel de adhesión y remarcó el impacto positivo para los contribuyentes.

“Los santafesinos han optado por este importante beneficio que, proyectado a lo largo del año, permite un ahorro significativo para la economía familiar. Además, al saldar los impuestos pueden calificar como buenos contribuyentes, lo que les permite acceder a más beneficios en el próximo período”, afirmó.

Descuento para quienes no pagaron el total anual

Desde la provincia recordaron que quienes no hayan optado por el pago anual todavía pueden acceder a un beneficio.

A través del sitio oficial de la Administración Provincial de Impuestos (API), los contribuyentes pueden adherir al débito automático en cuenta bancaria para el pago de Patente o Inmobiliario y obtener un 15% de descuento en cada cuota.

Opciones de pago digital

La API también recordó que existen distintas alternativas para abonar los tributos de manera digital.

Las boletas pueden descargarse desde la aplicación Mi Santa Fe o desde el portal oficial de la provincia. Con ese comprobante es posible pagar mediante billeteras virtuales utilizando el QR interoperable, tarjetas de débito o crédito a través de Plus Pagos, o por home banking mediante las redes Link o Banelco.

Además, los contribuyentes pueden adherirse al sistema Mi Boleta Digital, que permite recibir las facturas directamente por correo electrónico.

Pago presencial

Quienes prefieran abonar de manera presencial pueden hacerlo en cualquier punto de Santa Fe Servicios presentando únicamente el DNI e indicando el impuesto que desean pagar y si corresponde al pago total anual.

Para realizar la operación, el tributo debe estar registrado a nombre del titular del documento; de lo contrario, el sistema no permitirá visualizarlo.

