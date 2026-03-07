Uno Santa Fe | Santa Fe | escuela

"Cajas de desconexión": la estrategia de una escuela de Santo Tomé para que los alumnos suelten el celular

La Escuela N.º 340 "República del Perú" implementó un sistema donde los estudiantes depositan sus dispositivos al iniciar la clase. Aseguran que mejoró la participación y frenó conflictos por fotos y memes en redes sociales.

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de marzo 2026 · 09:31hs
Lo que comenzó como un reto de disciplina post-pandemia se transformó en una solución creativa. La Escuela N.º 340 República del Perú decidió abordar de frente la distracción digital en las aulas. Tras intentar con sanciones tradicionales sin éxito, desde 2025 aplican una medida simple pero efectiva: el uso de cajas de resguardo dentro del salón.

Silvina Sona, facilitadora del establecimiento, explicó a Sol Play que la tecnología había "irrumpido" en la vida escolar de tal manera que afectaba la concentración. "Veíamos que las advertencias no funcionaban, por eso surgió la idea de las cajas", señaló.

Cómo funciona el sistema

La dinámica es sencilla y busca generar un hábito de responsabilidad en el alumnado:

Ingreso: al entrar al aula, cada estudiante deposita su teléfono en una caja ubicada en un sector específico del salón.

Permanencia: los dispositivos quedan allí durante toda la hora de cátedra.

Receso: al sonar el timbre, el profesor autoriza el retiro de los móviles para el recreo.

Reingreso: al volver al aula, el proceso se repite.

Resultados: más ruido, mejor convivencia

Aunque parezca contradictorio, la institución celebra que ahora haya más "desorden" en el aula. "El curso se desordena un poco más, pero es porque ellos interactúan entre sí, y eso está buenísimo. Es lo que queríamos", afirmó Sona.

Entre los beneficios detectados, la docente destacó:

Freno al ciberbullying: se redujeron drásticamente los conflictos por fotos sacadas sin permiso, creación de memes de compañeros o docentes y peleas en redes sociales.

Enfoque pedagógico: el celular no está prohibido, pero su uso queda restringido exclusivamente a fines educativos (como en clases de informática) bajo supervisión.

Mejor clima áulico: al eliminar la pantalla como barrera, aumentó la participación espontánea.

El desafío con los padres

No todos los adultos recibieron la medida con agrado. Algunos padres manifestaron resistencia mediante notas, alegando la necesidad de estar comunicados con sus hijos. Ante esto, la escuela recordó que cuentan con una línea fija para urgencias y que el objetivo es pedagógico.

"Debemos trabajar fuertemente con las familias en la concientización. La ciencia ya está demostrando los daños del uso indiscriminado de la tecnología en jóvenes", reflexionó la facilitadora, marcando que el próximo paso es extender esta educación digital al hogar.

