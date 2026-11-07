El programa provincial de bonificación de tasas agotó los fondos disponibles después de concretar 3.217 operaciones en el mercado de capitales. La industria manufacturera concentró el 60,7% del financiamiento, seguida por el comercio mayorista.

Créditos para pymes: Santa Fe agotó los fondos de un programa que generó financiamiento por casi $38.000 millones

El Gobierno de Santa Fe confirmó que se agotaron los fondos del programa de bonificación de tasas para micro, pequeñas y medianas empresas que implementó junto al Mercado Argentino de Valores (MAV).

La herramienta financiera permitió movilizar $37.836.821.298 hacia el sector productivo , a partir de una inversión inicial de $1.000 millones realizada por la Provincia.

El balance de la operatoria, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini, contabilizó 3.217 operaciones comerciales en beneficio de 276 pymes y comercios santafesinos. Según los datos oficiales, la reducción promedio obtenida por las empresas fue del 2,63% sobre la tasa nominal de cada operación.

"Logramos multiplicar cada peso provincial casi 38 veces, inyectando cerca de $38.000 millones a la economía real", señaló Puccini al presentar los resultados.

El programa funcionó mediante un esquema de bonificación de tasas que permitió a las empresas acceder a financiamiento en el mercado de capitales con costos menores. De esta manera, Santa Fe utilizó los $1.000 millones destinados al subsidio para apalancar un volumen de crédito muy superior al aporte estatal.

Qué sectores recibieron más financiamiento

La industria manufacturera fue el sector que concentró la mayor parte de los recursos movilizados. Recibió el 60,7% de las bonificaciones, equivalentes a $604.710.990, a través de 152 empresas que obtuvieron financiamiento por más de $22.636 millones.

En segundo lugar se ubicó el comercio mayorista, que representó el 25,8% de los fondos bonificados, con $257.507.739 distribuidos entre 66 firmas. En ese rubro, el volumen de financiamiento superó los $10.083 millones.

La construcción concentró el 5,2% de las bonificaciones, por $51.607.924, y alcanzó a 17 empresas, con operaciones por $2.084 millones.

El resto de los recursos se distribuyó entre comercio minorista (3,6%), transporte y logística (1,8%), servicios profesionales, salud, minería, energía y servicios empresariales.

Cómo funcionó el programa

La herramienta permitió descontar digitalmente Cheques de Pago Diferido, tanto físicos como electrónicos (Echeqs), Pagarés Bursátiles Electrónicos y Facturas de Crédito Electrónicas.

A través de la red de agentes del Mercado Argentino de Valores, las empresas gestionaban ante la Provincia un certificado de elegibilidad. Una vez aprobado, podían acceder a la acreditación inmediata de los fondos, con el subsidio de tasa aplicado automáticamente en cada liquidación.

Alberto Curado, presidente del MAV, destacó la articulación entre el sector público y privado y sostuvo que el resultado de esta primera etapa fue consecuencia del trabajo conjunto para acercar instrumentos de financiamiento al sector productivo, sin distinción de actividades.

Por su parte, Puccini señaló que el programa permitió acercar el mercado de capitales a empresas que anteriormente lo consideraban inaccesible y destacó la posibilidad de obtener liquidez a costos menores que los del circuito bancario tradicional.

El convenio con el MAV forma parte de la estrategia de financiamiento productivo que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo junto al Ministerio de Economía provincial. Entre las herramientas complementarias se encuentran el Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe), destinado a otorgar avales públicos a pymes, y distintas líneas de crédito para tecnología, equipamiento industrial y proyectos sustentables.