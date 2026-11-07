Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión cortó una nefasta racha histórica en su triunfazo contra Vélez

Unión logró ante Vélez su primera valla invicta desde el 3 de abril. Con el 2-0 en el 15 de Abril, puso fin a una nefasta sequía defensiva, que fue histórica.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 10:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión cortó una nefasta racha histórica en su triunfazo contra Vélez

Prensa Unión

La victoria ante Vélez tuvo un valor agregado para Unión. Además de cerrar la fase regular del Torneo Clausura con un triunfo por 2-0 en el estadio 15 de Abril, el equipo de Leonardo Madelón consiguió algo que se le había convertido en una cuenta pendiente: terminar un partido sin recibir goles después de 22 encuentros consecutivos con la valla vencida.

LEER MÁS: La esperanza de Mosqueira en Unión: "Hicimos nuestro deber, teníamos que ganar"

La racha había adquirido una dimensión histórica. De acuerdo con los registros del Centro de Historia y Estadística de Unión, el arquero rojiblanco acumuló 22 partidos consecutivos recibiendo al menos un gol, una secuencia que estableció la marca más extensa de este tipo en toda la historia del club.

Por eso, el triunfo frente al Fortín no solamente representó tres puntos importantes para cerrar la fase regular del certamen. También significó un desahogo desde lo defensivo, una de las principales preocupaciones que arrastraba el equipo durante los últimos meses.

Para encontrar la anterior presentación de Unión sin goles en contra había que retroceder hasta el 3 de abril, cuando derrotó 2-0 a Deportivo Riestra, también en el 15 de Abril, por la fecha 13 del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Marcelo Estigarribia, de penal, y Cristian Tarragona fueron los autores de los tantos.

Una racha que se convirtió en un problema estructural para Unión

La sucesión de partidos recibiendo goles había dejado de ser una estadística aislada para transformarse en una señal de alarma. Unión encontraba dificultades para sostener su arco protegido, incluso en encuentros en los que conseguía ponerse en ventaja o mostraba pasajes de buen funcionamiento.

La fragilidad defensiva terminó condicionando buena parte de su campaña y obligó al equipo a convivir con una exigencia adicional: para ganar, prácticamente siempre necesitaba convertir más de un gol o sostener una eficacia ofensiva que no siempre encontraba.

En ese contexto, mantener el cero ante Vélez representa un punto de partida necesario. El equipo logró controlar al rival, no concedió goles y pudo cerrar una presentación convincente con dos tantos a favor.

Un alivio en el momento decisivo para Unión

La valla invicta llegó en la última fecha de la fase regular, justamente cuando Unión necesitaba ganar para mantener sus posibilidades de meterse en los octavos de final. El 2-0 le permitió cumplir con su obligación y, además, cortar una estadística que había alcanzado una dimensión inédita.

LEER MÁS: Madelón, tras el triunfo de Unión: "Tengo mucha fe, soy culón y vamos a clasificar"

Ahora, más allá de lo que suceda con su clasificación, Madelón encontró una respuesta defensiva que Unión necesitaba recuperar con urgencia. Después de 22 partidos, el arco rojiblanco volvió a quedar en cero. Y en un equipo que había convertido esa dificultad en una de sus principales debilidades, no es un detalle menor.

Unión Vélez 15 de Abril
Noticias relacionadas
union quedo a la espera del clasico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

Unión quedó a la espera del clásico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

union, podio historico y rehen de las cabinas del var en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

que resultados necesita union para clasificarse a los octavos de final

Qué resultados necesita Unión para clasificarse a los octavos de final

union, atento a independiente y san lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Lo último

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

Último Momento
Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

Santa Fe ya selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en rutas provinciales

Santa Fe ya selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en rutas provinciales

Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Payasandú frente a una multitud

Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Payasandú frente a una multitud

Ovación
El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

Unión quedó a la espera del clásico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

Unión quedó a la espera del clásico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Boca, Argentinos y Central protagonizan una definición apasionante por el título de Campeón de Liga

Boca, Argentinos y Central protagonizan una definición apasionante por el título de Campeón de Liga

Instituto quiere asegurarse la cima y Talleres busca cerrar el año con una alegría

Instituto quiere asegurarse la cima y Talleres busca cerrar el año con una alegría

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"