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EN VIVO | El papa León XIV celebra su primera misa en la ciudad uruguaya de Paysandú

El Pontífice llegó este sábado por la mañana a Paysandú, donde miles de fieles lo esperan en el Parque París Londres. La celebración forma parte de su primera gira apostólica por Sudamérica, que continuará este domingo en Argentina.

7 de noviembre 2026 · 10:36hs
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EN VIVO | El papa León XIV celebra su primera misa en la ciudad uruguaya de Paysandú

Foto: Natacha Pisarenko / AP

EN VIVO | El papa León XIV celebra su primera misa en la ciudad uruguaya de Paysandú

El papa León XIV llegó este sábado a la ciudad uruguaya de Paysandú para celebrar su primera misa en el marco de su primera gira apostólica por Sudamérica, que también incluye visitas a Argentina y Perú.

El Pontífice arribó a las 9.38 al aeropuerto de Paysandú, en un avión de la Fuerza Aérea que había despegado de Montevideo a las 8.34. Allí fue recibido por el intendente Nicolás Olivera y otras autoridades.

Desde allí se trasladó al Parque París Londres, donde miles de fieles se congregaron para participar de la celebración religiosa prevista para las 10. Entre los asistentes también hay peregrinos argentinos que cruzaron la frontera para presenciar el encuentro.

La visita a Paysandú representa uno de los momentos centrales de la segunda jornada de León XIV en Uruguay, país al que llegó el viernes para iniciar su recorrido por Sudamérica.

La agenda del Papa después de la misa

Tras la celebración, el Papa regresará a Montevideo, donde continuará con distintas actividades pastorales y encuentros institucionales.

A las 17 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle. Una hora después mantendrá un encuentro con representantes del mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

La jornada concluirá a las 19 con una vigilia de oración en el estadio Centenario, uno de los escenarios más emblemáticos del país.

El domingo, León XIV viajará a Florida, donde celebrará una misa a las 10.30 en la plaza ubicada frente al santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Luego de esa actividad, partirá desde el aeropuerto de Montevideo hacia Buenos Aires, donde continuará su gira apostólica por Argentina.

Papa Paysandú misa
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