El drama familiar que llevó al diputado Esteban Paulón a impulsar la ley de eutanasia

El diputado santafesino ingresó un proyecto de ley en el Congreso para garantizar la muerte voluntaria médicamente asistida. La difícil decisión que tuvo que tomar junto a sus tres hermanos.

El diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para garantizar la “muerte voluntaria médicamente asistida” , instancia a aplicar solo en determinados casos en los que esté comprometida seriamente la salud del paciente. Ahora, el legislador del Partido Socialista habló a corazón abierto y recordó el diagnóstico terminal de su padre y la difícil decisión que tuvo que tomar con sus hermanos .

En conversación con Radio La Red Rosario , el diputado santafesino recordó el crítico estado de salud que atravesó su padre previo a su muerte. El hombre pasó meses internado en estado de coma, en una situación irreversible, según aseguró el propio Paulón.

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POR EL DERECHO A DECIDIR. Y LA LIBERTAD DE PODER HACERLO.



Presenté un proyecto del ley para garantizar la “muerte voluntaria médicamente asistida”.

Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, definiendo los principios y… pic.twitter.com/huzVoFa399 — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 26, 2026

"Fueron tres meses de coma, en un estado irreversibilidad. Llegó un momento en que tuvimos que tomar la decisión nosotros, sus hijos", afirmó Esteban Paulón en entrevista con Radio La Red Rosario.

La historia personal de Paulón

En declaraciones radiales, el legislador santafesino destacó que uno de los ejes del proyecto de ley presentando es la voluntad del paciente terminal. "Es una decisión personal, de la persona con el diagnóstico irreversible", sostuvo el dirigente del Partido Socialista. En el caso de su padre, no se pudo llegar a esa instancia: "Mi papá no estaba en condiciones de tomar la decisión, estuvo tres meses en coma", detalló Esteban Paulón.

Eutanasia: el diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto de "muerte voluntaria médicamente asistida"

Finalmente, la compleja decisión fue tomada por el diputado y sus tres hermanos. "La verdad es que es un momento muy difícil para la familia. Tenemos contradicciones, tenemos cuestiones a ligadas a la fe", señaló el legislador.

"Fue difícil porque uno de mis hermanos estaba convencido de que había posibilidad de revertirlo (al diagnóstico del padre), aunque todos los médicos decían que no. Finalmente, se discutió y se llegó al acuerdo de tomar esta decisión", contó el político.

"Todos nos quedamos con la enorme tranquilidad de que hicimos todo lo que pudimos, y de que pudimos soltar y que mi padre pueda partir, porque lo que le estaba pasando ya no era vida", agregó Esteban Paulón, sobre su historia personal.

La última palabra la tiene el paciente

"Es un tema delicado, tiene que ver con una decisión personal, con morigerar el sufrimiento de pacientes con enfermedades terminales ", afirmó Paulón. Además, el diputado señaló que el proyecto de ley se inscribe en el marco de otras leyes, como la de Cuidados Paliativos o la de Muerte Digna.

"Se trata de una muerte voluntaria medicamente asistida. Se aplica en el caso de pacientes con enfermedades terminales y padecimientos muy complejos, que, en plena conciencia y uso de sus facultades, deciden ser asistidos para la muerte por equipos médicos", detalló el legislador santafesino.

"Se enmarca en un proceso de cuidado, acompañado por dos equipos médicos independientes que deben coincidir en el diagnóstico irreversible. Finalmente, si la persona ratifica su voluntad, puede dar fin a su vida y evitar el padecimiento", agregó Esteban Paulón.

El proyecto de ley que presentó Esteban Paulón

El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón (Provincias Unidas, PU) presentó este martes un proyecto de ley para garantizar la “muerte voluntaria médicamente asistida”, instancia a aplicar solo en determinados casos en los que esté comprometida seriamente la salud del paciente.

"Eutanasia. Por el derecho a decidir y la libertad de poder hacerlo", escribió Paulón en su cuenta de la red social X. Y adjuntó en el posteo copias de su proyecto de ley.

Luego, el legislador socialista fundamentó: "Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, definiendo los principios y salvaguardas, estableciendo los derechos y deberes del personal de salud y creando los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento".

En uno de los artículos, la iniciativa de Paulón detalla los principios regirán en la ley que impulsa: “Autonomía relacional, dignidad, no maleficiencia y justicia e igualdad de acceso”.

En noviembre de 2025, el diputado nacional de la UCR Lisandro Nieri había presentado un proyecto que tiene como objetivo establecer un marco legal que permita a personas con enfermedades graves e incurables, o padecimientos crónicos y limitantes, solicitar ayuda médica para morir, bajo estrictos requisitos y controles.

La iniciativa establece derechos, procedimientos y garantías para pacientes y profesionales del sistema de salud. También introduce reformas al Código Penal para asegurar el respaldo legal de quienes acompañen esas decisiones.