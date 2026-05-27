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Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

El mediocampista finaliza su préstamo el próximo 30 de junio y la dirigencia ya trabaja junto a Defensa y Justicia para extender su permanencia. Incluso, no descartan comprar una parte de su ficha.

27 de mayo 2026 · 09:45hs
Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras Unión comienza a delinear el plantel para la segunda parte de la temporada, uno de los focos principales de la dirigencia pasa por la situación de Nicolás Palavecino. El volante ofensivo, cuyo contrato vence el próximo 30 de junio, se transformó en una prioridad para el club rojiblanco, que ya inició gestiones para intentar asegurar su continuidad.

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Palavecino llegó a Santa Fe en el mercado de invierno pasado, cedido desde Defensa y Justicia por una temporada, sin cargo y sin opción de compra. Con el correr de los meses fue ganando terreno dentro del equipo y terminó consolidándose como titular antes de sufrir una lesión que lo dejó afuera en el tramo decisivo de la primera parte del año.

Un jugador que Madelón siempre valoró en Unión

Leonardo Madelón fue uno de los principales impulsores futbolísticos del mediocampista. El entrenador destacó en reiteradas oportunidades sus condiciones técnicas, su capacidad para asociarse y también su inteligencia para moverse en ofensiva.

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Incluso en algunos encuentros, Madelón lo ubicó en distintas posiciones dentro del mediocampo ofensivo, buscando potenciar su capacidad de juego. Más allá de que todavía no está confirmada la continuidad del DT, dentro del club consideran que Palavecino es un futbolista con margen de crecimiento y que puede convertirse en una pieza importante para el futuro inmediato.

La negociación con Defensa y Justicia

Según pudo saberse, Unión ya mantiene conversaciones con Defensa y Justicia para intentar acordar una nueva cesión. Pero además, no se descarta avanzar en una negociación más ambiciosa para adquirir una parte del pase del jugador y asegurarse un vínculo más prolongado.

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La idea de los dirigentes es sostener una base importante del plantel y Palavecino aparece dentro de ese grupo de futbolistas considerados valiosos para el proyecto deportivo que viene.

Con el mercado de pases cada vez más cerca, en Unión saben que deberán acelerar las tratativas para evitar perder a uno de los jugadores que más conformó desde lo futbolístico en el último semestre.

Unión Palavecino Defensa y Justicia
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