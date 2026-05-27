Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

El encuentro entre Edgardo Patón Bauza y el plantel de Rosario Central se dio en la previa del partido ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores

27 de mayo 2026 · 18:39hs
Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

@RosarioCentral

Rosario Central protagonizó una emotiva visita a Edgardo Patón Bauza en Quito, donde el histórico exjugador y entrenador reside junto a su familia mientras atraviesa un delicado estado de salud. El encuentro se dio en la previa del partido frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

La delegación auriazul estuvo encabezada por Ángel Di María, junto a Marco Rubén, Jeremías Ledesma y Jorge Broun. También participaron el presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidenta Carolina Cristinziano.

Durante la visita le entregaron camisetas con su nombre, una plaqueta conmemorativa y la Copa Argentina conquistada en 2018 bajo su conducción técnica. Central compartió el momento en redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Qué hermoso volver a verte, Patón. Te amamos para siempre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2059644073380553022&partner=&hide_thread=false

Bauza dejó una marca imborrable en el club. Como jugador fue campeón en 1980 y 1986/87, mientras que como entrenador conquistó la Copa Argentina 2018, transformándose en el primero en la historia canalla en ser campeón tanto dentro como fuera de la cancha.

Rosario Central Bauza Quito
Noticias relacionadas
lo que necesita boca para avanzar a los octavos de final en la copa libertadores

Lo que necesita Boca para avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores

tirante logro el unico triunfo en una floja jornada para los argentinos en roland garros

Tirante logró el único triunfo en una floja jornada para los argentinos en Roland Garros

el gobierno provincial acelera las obras para los suramericanos

El gobierno provincial acelera las obras para los Suramericanos

La Unión Argentina de Rugby presentó la nueva camiseta de Los Pumas.

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Lo último

Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por vicios paritarios

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por "vicios" paritarios

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Último Momento
Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por vicios paritarios

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por "vicios" paritarios

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

¡Ojo Unión! Cardozo: Lo contractual dice que hasta fin de año voy estar en Belgrano

¡Ojo Unión! Cardozo: "Lo contractual dice que hasta fin de año voy estar en Belgrano"

Ovación
Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: Hay un atraso importante

Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: "Hay un atraso importante"

Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

Bruno Amiconi, el árbitro para una parada brava de Colón ante Almirante Brown

Bruno Amiconi, el árbitro para una parada brava de Colón ante Almirante Brown

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!