Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

El encuentro entre Edgardo Patón Bauza y el plantel de Rosario Central se dio en la previa del partido ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores

Rosario Central protagonizó una emotiva visita a Edgardo Patón Bauza en Quito , donde el histórico exjugador y entrenador reside junto a su familia mientras atraviesa un delicado estado de salud. El encuentro se dio en la previa del partido frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

La delegación auriazul estuvo encabezada por Ángel Di María, junto a Marco Rubén, Jeremías Ledesma y Jorge Broun. También participaron el presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidenta Carolina Cristinziano.

Durante la visita le entregaron camisetas con su nombre, una plaqueta conmemorativa y la Copa Argentina conquistada en 2018 bajo su conducción técnica. Central compartió el momento en redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Qué hermoso volver a verte, Patón. Te amamos para siempre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2059644073380553022&partner=&hide_thread=false Compartir con vos siempre será especial, Patón pic.twitter.com/GGhJ3ipsc0 — Rosario Central (@RosarioCentral) May 27, 2026

Bauza dejó una marca imborrable en el club. Como jugador fue campeón en 1980 y 1986/87, mientras que como entrenador conquistó la Copa Argentina 2018, transformándose en el primero en la historia canalla en ser campeón tanto dentro como fuera de la cancha.