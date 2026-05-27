¡Ojo Unión! Cardozo: "Lo contractual dice que hasta fin de año voy estar en Belgrano"

El arquero Thiago Cardozo reconoció que Belgrano "quiere" comprarlo y por eso en los próximos días llegaría una oferta para Unión. ¿Será por la cláusula?

Mientras en Unión comienzan a proyectar el próximo semestre y analizar distintas situaciones contractuales, una de las voces que apareció en las últimas horas fue la de Thiago Cardozo , arquero campeón del Apertura con Belgrano , que tiene opción de compra.

En diálogo con el programa uruguayo El Espectador, el guardameta hizo referencia tanto al presente deportivo del Pirata como a su futuro personal, dejando entrever su deseo de continuar en Córdoba más allá de mitad de año.

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Cardozo recordó el recorrido del equipo y especialmente el duelo frente a Unión, al que señaló como el momento más complejo del camino: “Que la final sea en Córdoba, que en octavos le ganemos el clásico a Talleres y en la final a River es increíble. Quizás el único partido donde la pasamos mal fue contra Unión, pero luego encontramos mística”.

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Además, destacó el impacto que le generó vivir el fútbol argentino desde adentro: “El argentino es muy pasional y lo vive de una forma muy particular. El fútbol da emociones que por ahí en el día a día no está. Belgrano es un club gigante”.

Thiago Cardozo.jpg Cardozo dijo que el presidente de Belgrano le dijo que lo quieren comprar. Está la opción con Unión.

La declaración de Cardozo sobre la opción de Unión

Pero naturalmente, una de las cuestiones que más interés despierta en Santa Fe pasa por su situación contractual. El arquero pertenece a Unión y Belgrano cuenta con una opción de compra en junio por el 65% del pase en 1.200.000 dólares.

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Sobre eso, Cardozo explicó que el presidente Luis Artime ya le confesó que lo quieren comprar: “Había dos opciones de compra: una en diciembre del 2025 y la otra ahora a mitad de este año. Yo me quiero quedar”.

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Al mismo tiempo, evitó apresurarse respecto a posibles ofertas o escenarios futuros con un detalle que llama la atención entre la opción y lo contractual: “Cuando sean reales las propuestas, me sentaré y veré qué es lo mejor. Hoy estoy muy bien acá en Córdoba con mi familia y no siempre es todo dinero. Lo contractual dice que hasta fin de año voy a estar en Córdoba”.