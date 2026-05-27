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Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

El Sabalero trabaja silenciosamente en una negociación de alto impacto para repatriar al mediocampista campeón de la Copa de la Liga 2021. Federico Lértora, pieza clave en la gestión

Ovación

Por Ovación

27 de mayo 2026 · 08:27hs
Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

Colón empezó a mover fuerte las piezas pensando en el segundo semestre y hay un nombre que ilusiona a todo el pueblo sabalero: Rodrigo Aliendro. Tal como adelantó UNO Santa Fe el pasado 22 de mayo bajo el título “Colón ya piensa en el mercado y prepara otro golpe fuerte para ir por el ascenso”, la dirigencia rojinegra viene trabajando en silencio para concretar un refuerzo de jerarquía que sacuda el mercado de la Primera Nacional.

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Y ese nombre no es uno más. Se trata de un futbolista profundamente identificado con uno de los capítulos más gloriosos de la historia rojinegra: el título de la Copa de la Liga Profesional 2021.

El modelo Vignatti que José Alonso mantiene vivo en Colón

Puertas adentro del club entienden que, además de reforzar futbolísticamente al equipo de Ezequiel Medrán, Colón necesita incorporar jugadores con peso específico, liderazgo y sentido de pertenencia.

La gestión encabezada por José Alonso sostiene una receta que históricamente dio resultados en Santa Fe: apostar fuerte en cada mercado y generar un impacto emocional en el hincha. A comienzos de año ya ocurrió con el regreso de Federico Lértora, una incorporación que movilizó al mundo sabalero y que rápidamente se transformó en un referente futbolístico y anímico. Ahora, el gran objetivo es Aliendro.

El papel clave de Lértora para el regreso de Aliendro

En la negociación no solamente pesan las gestiones dirigenciales. También juega un rol importante Federico Lértora, compañero inseparable de Aliendro en aquel mediocampo campeón que quedó grabado para siempre en la memoria del hincha rojinegro.

Aliendro bernardi y lértora.jpg

El actual volante sabalero vendría trabajando fuerte desde lo personal para convencer a Aliendro de pegar la vuelta y sumarse al proyecto deportivo de Colón, que tiene como meta central regresar a Primera División.

La relación entre ambos sigue intacta y eso alimenta la esperanza de un operativo que hoy aparece complejo, pero no imposible.

La gran traba: el contrato con Vélez

El principal obstáculo para concretar el regreso del “Peti” pasa por su situación contractual. Aliendro tiene vínculo vigente con Vélez hasta diciembre de 2027 y el club de Liniers no tiene intención de desprenderse fácilmente de un jugador de experiencia y jerarquía.

En lo que va de 2026 disputó 19 partidos oficiales entre Torneo Apertura, Copa Argentina y playoffs, aunque sin lograr consolidarse plenamente como titular indiscutido.

De todos modos, en Santa Fe se aferran a una ilusión concreta: el deseo del jugador y el peso emocional que todavía tiene Colón en su carrera.

Un nombre grabado para siempre en Santa Fe

Aliendro dejó una huella imborrable durante su paso por el Sabalero. Fue uno de los pilares del equipo de Eduardo Domínguez que conquistó el primer título de Primera División en la historia del club.

Entre 2019 y 2022 acumuló grandes actuaciones, goles importantes y un nivel altísimo que lo convirtió en referente futbolístico y en uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

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En la campaña consagratoria de 2021 disputó 39 partidos oficiales, convirtió cinco goles (uno en la final ante Racing) y fue determinante en el funcionamiento del equipo campeón.

Un sueño que empieza a tomar forma

En Colón saben que no será una negociación sencilla. Pero también entienden que este tipo de operaciones se juegan mucho más allá de lo económico.

El deseo de regresar, el sentido de pertenencia, la presión afectiva del hincha y la insistencia de viejos compañeros pueden transformarse en factores decisivos.

Colón Rodrigo Aliendro Vélez
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