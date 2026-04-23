La economía se hundió 2,6% mensual en febrero, su peor retroceso desde diciembre de 2023

Según Indec, la actividad económica se vio afectada por el mal desempeño de sectores claves, como industria y comercio. En términos anuales retrocedió 2,1%.

La economía sufrió en febrero su mayor retroceso mensual desde diciembre de 2023. El mal desempeño en sectores claves, como la industria , y el fin de la cosecha de trigo influyeron en el resultado. Este miércoles el Indec informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) se derrumbó 2,6% respecto de enero .

La caída de 2,6% mensual en febrero desnudó una brecha cada vez más profunda en la estructura productiva argentina. Mientras que los sectores vinculados a la exportación y los recursos naturales muestran números positivos, el motor del mercado interno se encuentra en su nivel más bajo en años.

De este modo, la serie desestacionalizada tocó su valor más bajo desde julio de 2025.

El PBI per cápita en Argentina retrocedió casi 6% en los últimos diez años

"La producción agregada quedó 3,4% por encima del promedio 2012-2015, pero con una población que es 11% mayor. ¿El resultado? El PBI per cápita retrocedió casi 6% en los últimos diez años", mostró un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Asimismo, en términos interanuales la actividad cayó 2,1%, la peor marca desde septiembre de 2024. La mayor parte de la baja se explicó por los derrumbes del 8,7% en la industria manufacturera y de 7% en el comercio.

En el otro extremo, las principales incidencias positivas las arrojaron el sector de energía y minería (+9,9%), el agro (+8,4%) y la intermediación financiera (+6%). Pese a la mejora anual que exhibió sector agropecuario fue positiva, la variación se recortó respecto de los saltos de dos dígitos que se habían observado en diciembre y enero.

De este modo, la disparidad sectorial sigue marcando el compás de la actividad económica. Al respecto, desde Balanz Research señalaron que "exportaciones y energía siguen compensando parcialmente la debilidad de los sectores más ligados a la demanda interna".

Por su parte, el economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera, expresó que "tras la caída de febrero, ahora la tendencia de la actividad agregada muestra poco crecimiento en el transcurso del último año y una situación sectorial heterogénea". El especialista acotó que "el crédito ayudó en el primer semestre de 2025 y luego se estancó".

Vale recordar que la industria utilizó apenas 54,1% de su capacidad instalada en el primer bimestre, el nivel más acotado desde el inicio de 2002, en plena crisis tras el estallido de la convertibilidad. En febrero, las divisiones industriales que más cayeron fueron las de insumos para la construcción + productos siderúrgicos (–11,8%), vehículos y autopartes (–7,3%) y productos de metal + maquinaria y equipo (–5%), esta última afectada fundamentalmente por las retracciones en maquinaria agrícola y electrodomésticos.

En la última Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, los empresarios industriales no mostraron expectativas favorables para la producción, el empleo, la demanda interna y las exportaciones de acá a mitad de año. La demanda interna insuficiente y la competencia de productos importados aparecen como los dos factores que más limitan la producción.

Actividad económica: la justificación del Gobierno y las perspectivas hacia adelante

El director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, explicó que la pobre performance de la economía en febrero respondió "en parte porque casi todos los sectores reportaron malos desempeños y en parte porque terminó de salir de la estimación del sector agropecuario la cosecha histórica de trigo".

Debido a los bajos puntos de comparación (tanto por marzo de 2025 como por febrero de 2026), el analista pronosticó una recuperación en marzo. "El efecto salida de la cosecha de trigo ya no va estar y los indicadores primarios de dicho mes dan en su gran mayoría positivos", profundizó.

En Aldazabal también avizoran un repunte, en función de su monitor basado en 22 indicadores adelantados, de los cuales 15 ya están disponibles. Sin embargo, aclararon "que se trata de una estimación preliminar" y que "la incorporación de los indicadores faltantes podría modificar esta lectura".

Entre esos indicadores resaltan los avances mensuales en la producción de acero (+30,4%), en las exportaciones (+19,8%) y en la producción automotriz (+11,8%), esta última muy golpeada en los últimos meses.

Desde el Gobierno salieron a poner paños fríos sobre los malos datos del Indec para febrero. "La tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% mensual. Este indicador acumula casi dos años de expansión ininterrumpida", destacó el ministro de Economía, Luis Caputo. Además el funcionario agregó que "febrero de 2026 contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general".

Hacia adelante, Aldazabal considera que "el monitoreo de la actividad económica resultará clave por su impacto sobre la popularidad del Gobierno" debido a su "efecto sobre la performance de los bonos soberanos en los próximos meses, teniendo en cuenta que 2027 presenta un nuevo ciclo electoral presidencial".

Desglose por sectores (variación interanual)

Los que más cayeron (el "lado rojo")

Industria manufacturera: –8,7%. Fue el sector con mayor incidencia negativa. Refleja la parálisis por costos y falta de demanda.

Comercio (mayorista y minorista): –7,0%. Directamente ligado al enfriamiento del mercado interno.

Electricidad, gas y agua: –6,0%.

Impuestos netos de subsidios: –4,2%.

Los que crecieron (el "lado verde")

Pesca: +14,8%. Fue el rubro de mayor crecimiento porcentual.

Explotación de minas y canteras: +9,9% (impulsado por el litio y Vaca Muerta).

Agricultura y Ganadería: +8,4%.

Intermediación financiera: +6,0%.

Incidencia: solo la Industria y el Comercio le restaron 2,2 puntos porcentuales al índice general. Es decir, sin la caída de estos dos, la economía habría estado cerca del equilibrio.

Corte de racha: esta caída de 2,6% mensual corta una tendencia de dos meses positivos (diciembre y enero) que venían ilusionando con una recuperación temprana.

Efecto calendario: febrero de 2026 tuvo dos días hábiles menos que el año pasado y sufrió un paro general, lo que afectó la medición de la industria.

Proyecciones: a pesar de este "frenazo", el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA todavía proyecta que el PIB podría cerrar el 2026 con un crecimiento promedio cercano a 3,3%, apostando a una recuperación en el segundo semestre.

Para entender la gravedad del retroceso, hay que mirar la incidencia. Aunque hubo seis sectores en alza y nueve en baja, la magnitud de la caída en manufactura y comercio fue tan fuerte que "borró" por completo el crecimiento del agro y la minería.