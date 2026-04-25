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Sin casos de dengue pero con mosquitos: el mapa de los 33 barrios de Santa Fe con ovitrampas positivas

Aunque no se registran casos positivos de la enfermedad, el monitoreo municipal de ovitrampas confirmó una alta actividad de vectores adultos. El municipio intensifica el descacharrado asistido y las tareas de prevención en las zonas críticas para mitigar el riesgo de brotes.

25 de abril 2026 · 17:37hs
Sin casos de dengue pero con mosquitos: el mapa de los 33 barrios de Santa Fe con ovitrampas positivas

Sin casos de dengue pero con mosquitos: el mapa de los 33 barrios de Santa Fe con ovitrampas positivas

La vigilancia epidemiológica del dengue en la capital provincial encendió una luz amarilla esta semana. El último relevamiento entomológico, correspondiente a la semana 16, reveló que más de una treintena de barrios presentan resultados positivos en las ovitrampas distribuidas en el ejido urbano.

Si bien las autoridades sanitarias aclararon que actualmente no hay circulación viral de dengue en la ciudad, la proliferación de mosquitos hembra con capacidad de desove obliga a extremar las medidas de cuidado en los hogares.

LEER MÁS: Gripe, dengue y chikungunya: qué pasa en Santa Fe y qué medidas recomiendan

Barrio por barrio

En la semana epidemiológica 16, desde el 17 y hasta el 23 de este mes, 33 barrios dieron positivo en presencia de vectores adultos, los cuales son:

Guadalupe Oeste, Altos de Noguera, Liceo Norte, Norte Unido, Ceferino Namuncurá, Domingo F. Sarmiento, Ciudadela Norte, Barranquitas Sur, Atilio Rosso, Pro adelanto Barranquitas, República Los Hornos, Sargento Cabral, J.B. Alberdi, Jardín Mayoraz, Guadalupe Oeste, Central Guadalupe, Roque Saenz Peña, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Varadero Sarsotti, Centenario, Sur, Centro, La Guardia, Ciudad Universitaria, Candioti Sur, Candioti Norte, Colastiné Norte, Mariano Comas, Cabaña Leiva, Coronel Dorrego, Altos del Valle, Repùblica del Oeste, General Alvear.

Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promocion y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que ponen las mosquitas hembras, y detectan la actividad de las mosquitas adultas, el mismo se realiza a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante altas temperaturas y luego de intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.

dengue mosquitos barrios Prevención Santa Fe
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