Gran triunfo de Cerúndolo para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid

Francisco Cerúndolo derrotó en sets corridos al alemán Hanfmann y de esta manera accedió a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (16°) consiguió un sólido triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid, donde está obligado a ganar varios partidos para no caer en el ranking.

Cerúndolo, quien actualmente ocupa el vigésimo puesto en el ranking ATP, se impuso por 6-1 y 7-5 luego de una hora y 40 minutos de juego.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para Cerúndolo, quien en el primer set jugó en un gran nivel para quebrarle el saque en dos oportunidades a su oponente y así tomar ventaja con un cómodo 6-1.

En la segunda manga Cerúndolo volvió a imponer condiciones e incluso llegó a sacar 5-4 para cerrar el encuentro. Allí fue cuando Hanfmann tuvo una buena reacción para igualar en cinco games por lado, aunque el argentino volvió a quebrar rápidamente y finalmente pudo ganar el partido en su segundo intento con su servicio tras conseguir el 7-5 definitivo.

De esta manera, Cerúndolo consiguió meterse en la tercera ronda de Madrid, donde se enfrentará con el italiano Luciano Darderi (18°), que solo unas horas después derrotó sin problemas a Juan Manuel Cerúndolo por 6-1 y 6-3.

El argentino está obligado a avanzar varias rondas en este torneo, ya que defiende muchos puntos por las semifinales alcanzadas el año pasado, por lo que una temprana derrota lo haría caer varias posiciones en el ranking.

Por otra parte, el también argentino Mariano Navone tuvo una gran actuación, pero no le alcanzó para vencer al alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, que en Madrid es el segundo preclasificado por la baja del español Carlos Alcaraz.

Zverev, que todavía no ganó títulos en lo que va de este 2026, se impuso por 6-1, 3-6 y 6-3, lueg de una hora y 42 minutos de juego para meterse en la tercera ronda, donde se cruzará con el francés Térence Atmane.__IP__

La actividad para los argentinos este sábado en Madrid concluyó con la caida de Camilo Ugo Carabelli con el italiano Flavio Cobolli (10°), en 2 horas y 27 minutos, por 7-6(7), 1-6 y 4-6.