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Colón apelará la sanción que recibió al mediocampista Matías Muñoz

La dirigencia de Colón apelará ante el Tribunal de Disciplina de AFA, la sanción que recibió Matías Muñoz por su expulsión ante Deportivo Morón

Ovación

Por Ovación

25 de abril 2026 · 17:55hs
Colón apelará ante AFA por la sanción que recibió Matías Muñoz.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón apelará ante AFA por la sanción que recibió Matías Muñoz.

La sanción de dos fechas al volante de Colón Matías Muñoz causó sorpresa y a la vez indignación en la dirigencia sabalera, entendiendo que era demasiado excesiva.

Colón apelará la sanción a Matías Muñoz

DY es que el Tribunal de Disciplina de AFA le aplicó dos fechas de suspensión al jugador sabalero luego de que el árbitro Álvaro Carranza lo expulsara con roja directa en el partido ante Deportivo Morón.

Además de considerar que no debió ser expulsado, entienden que es aún más injusto el castigo de dos fechas. Por lo cual, la dirigencia apelará la medida.

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Es por eso, que ya enviaron un reclamo al Tribunal de Discplina con el objetivo de reducir la pena y que en vez de dos fechas, lo suspendan a Muñoz por un solo partido.

Pero más allá de la pena en sí mismo, lo que buscan los dirigentes es sentar una postura para que no vuelva a suceder. Y de alguna manera hacer valer el peso de la institución, para no ser nuevamente perjudicados.

Colón Matías Muñoz Deportivo Morón
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