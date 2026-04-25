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Allanamientos por amenazas a escuelas: un adolescente de 16 años a disposición de la Justicia

Se realizaron procedimientos en San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, ordenados por la Fiscalía tras una serie de intimidaciones dirigidas a establecimientos educativos. Un menor quedó a disposición de la Justicia y se incautaron celulares, computadoras y otros elementos de interés.

25 de abril 2026 · 18:17hs
Allanamientos por amenazas a escuelas: un adolescente de 16 años a disposición de la Justicia

Allanamientos por amenazas a escuelas: un adolescente de 16 años a disposición de la Justicia

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, llevó adelante este sábado por la mañana tres allanamientos en las localidades de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán en el marco de una causa de amenazas en escuelas.

Un menor junto a sus padres fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

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Investigaciones

Continuando con las investigaciones en toda la provincia por las intimidaciones públicas en establecimientos educativos, se efectuaron procedimientos en domicilios ubicados en Álamo al 1700 de San Lorenzo, Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200 de Fray Luis Beltrán, donde se secuestraron 14 teléfonos celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo.

Por disposición del fiscal Maximiliano Nicosia, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, el menor de 16 años fue trasladado junto a sus progenitores a sede policial para la realización de los trámites de rigor, mientras que los elementos secuestrados serán sometidos a pericias en el marco de la investigación.

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