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Xavi Hernández, principal candidato para reemplazar a Koeman en Países Bajos

El español volvería a reemplazarle: en noviembre de 2021 asumió como entrenador del Barcelona tras la salida del neerlandés.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 16:49hs
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Xavi Hernández, principal candidato para reemplazar a Koeman en Países Bajos

El español Xavi Hernández aparece como uno de los principales candidatos para convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Países Bajos tras la salida de Ronald Koeman, quien dejó el cargo luego de la última Copa del Mundo.

El campeón del mundo con España, de 46 años, se encuentra sin equipo desde junio de 2024, cuando finalizó su etapa al frente del Barcelona tras un paso bastante irregular.

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) pretende definir al sucesor de Koeman antes de la próxima fecha FIFA, prevista para septiembre, según informó el diario De Telegraaf.

En ese escenario, Xavi pica en punta para asumir el cargo y dirigir por primera vez a una selección nacional, además de que volverá a la actividad como entrenador tras dos años.

Quiénes son los otros candidatos junto a Xavi Hernández en Países Bajos

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 no es la única alternativa que maneja la federación neerlandesa, ya que también figuran entre los candidatos su compatriota Roberto Martínez, quien dirigió a Portugal durante la última cita mundialista, y Michael Reiziger, actual entrenador de la selección Sub 21 de Países Bajos.

Xavi dejó el Barcelona en junio de 2024 después de dirigir 143 partidos y conquistar dos títulos: la Liga y la Supercopa de España, ambos en 2023.

Antes de desembarcar en el conjunto catalán, el exmediocampista desarrolló gran parte de su carrera como entrenador en Qatar, donde condujo al Al-Sadd SC y obtuvo siete trofeos.

En sus últimas declaraciones, Xavi se mostró dispuesto a asumir el desafío de dirigir una selección debido a que considera que ese formato le permitiría pasar más tiempo con su familia y mantener su residencia en Barcelona, una posibilidad que podría favorecer su llegada a Países Bajos.

De concretarse el nombramiento, Xavi volvería a reemplazar a Koeman: en noviembre de 2021, el español asumió como entrenador del Barcelona tras la salida del neerlandés y ahora podría repetir la historia, esta vez al frente del seleccionado europeo.

Xavi Koeman Países Bajos
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