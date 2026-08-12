El arco de Unión, bajo la lupa: Mansilla perdió seguridad y crece la preocupación

El arquero había respondido con buenos rendimientos durante la primera parte del año, pero algunos errores recientes lo dejaron expuesto. Madelón habló con él y el puesto comienza a generar interrogantes.

Matías Mansilla atraviesa un momento incómodo en Unión . El arquero que llegó para ocupar un lugar que había quedado vacante tras la salida de Matías Tagliamonte y que durante buena parte del año había ofrecido seguridad, hoy aparece bajo la lupa por algunos errores puntuales que terminaron influyendo en los últimos resultados del equipo.

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La situación adquiere una dimensión mayor porque Mansilla no solo es cuestionado por sus intervenciones individuales, sino también por la sensación de inseguridad que, según percibe el hincha, empieza a trasladarse al resto de la última línea. Y allí aparece otro aspecto que preocupa: la defensa de Unión está conformada por futbolistas jóvenes, por lo que la confianza del arquero puede resultar determinante.

Un puesto que Unión debió reconstruir

La llegada de Mansilla estuvo directamente relacionada con la necesidad de Unión de rearmar su arco. El club había contado con Matías Tagliamonte, quien regresó a Racing después de que Gustavo Costas solicitara su vuelta. A eso se sumó la salida de Tomás Durso, cuyo contrato finalizó y retornó a Atlético Tucumán.

En ese contexto, Mansilla apareció como la alternativa para hacerse cargo del arco. El arquero llegó a préstamo desde Estudiantes de La Plata, aunque tenía el antecedente reciente de haber defendido los tres palos de Atlético Tucumán y también conocía a Leonardo Madelón, quien lo había dirigido durante su paso por Central Córdoba.

Durante la primera parte de la temporada, la apuesta funcionó. Mansilla respondió y consiguió adueñarse del puesto, construyendo una imagen positiva que hoy parece haber quedado en discusión a partir de sus últimas actuaciones.

El arquero acumula 1.440 minutos con la camiseta de Unión, una cifra que refleja la continuidad que tuvo desde su llegada.

Los errores que encendieron las alarmas en Unión

El problema apareció cuando algunos errores comenzaron a repetirse en momentos determinantes. Mansilla quedó expuesto en las últimas presentaciones de Unión y esas equivocaciones terminaron alimentando una crítica que ya se instaló entre los hinchas.

Prensa Unión

No se trata solamente de analizar si una determinada pelota fue atajable o si existió responsabilidad directa en un gol. La preocupación pasa también por las sensaciones que transmite el arquero: dudas en algunas intervenciones, inseguridad y errores que pueden repercutir en la confianza de toda la defensa. Y en un equipo joven, ese aspecto no es menor.

La última línea necesita tener certezas detrás. Un arquero que transmite seguridad puede convertirse en un respaldo para los defensores; cuando ocurre lo contrario, cualquier error puede generar una cadena de dudas.

Madelón tomó nota de esta situación y mantuvo una charla con Mansilla, en un intento por recuperar al arquero que había mostrado un nivel mucho más convincente durante el primer tramo del año.

Madelón también puso la mira en la defensa

El entrenador no esquivó el tema y habló públicamente sobre los problemas defensivos que viene mostrando su equipo. Si bien no apuntó exclusivamente contra Mansilla, la posición del arquero inevitablemente queda dentro del análisis.

Madelón conoce al guardameta y sabe lo que puede darle. Justamente por eso, el objetivo pasa ahora por recuperar su confianza y evitar que el mal momento individual termine contaminando el funcionamiento colectivo.

La situación también plantea un interrogante de cara a lo que viene: ¿Mansilla seguirá siendo indiscutido o el cuerpo técnico comenzará a evaluar otras alternativas?

Meuli espera su oportunidad en Unión

Por ahora, la principal alternativa es Lucas Meuli, aunque el arquero todavía no debutó en Primera División. Su presencia en el banco comienza a ser observada con mayor atención por el contexto que atraviesa Mansilla, aunque no hay indicios concretos de que Madelón haya decidido modificar el puesto.

Detrás aparece además Federico Gómez Gerth, quien continúa recuperándose de una grave lesión y todavía no está disponible para competir por el arco.

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Por eso, Unión se encuentra ante una situación particular: Mansilla necesita recuperar rápidamente el nivel que mostró durante la primera parte del año, mientras Meuli espera una oportunidad que podría llegar si el rendimiento del titular no mejora.

El arco, que durante varios meses había dejado de ser un problema para el Tatengue, vuelve a quedar bajo la lupa. Y para un equipo que busca consolidarse, recuperar la seguridad de su arquero puede ser tan importante como corregir los errores defensivos que preocupan a Madelón.