Geriátricos clandestinos: desde el Concejo piden saber cuántos hogares están habilitados y qué controles realiza el Municipio

El pedido de informes fue aprobado por unanimidad en agosto de 2025, pero, según advirtió el concejal Ignacio Laurenti, el Ejecutivo municipal todavía no respondió. La iniciativa busca conocer cuántos hogares funcionan en Santa Fe, dónde están ubicados, cuántas personas alojan y con qué frecuencia son inspeccionados.

Geriátricos clandestinos: el Concejo de Santa Fe reclama información al Ejecutivo sobre la cantidad y control de residencias para adultos mayores.

La situación judicial derivada de la investigación sobre un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte , al norte de la ciudad de Santa Fe, volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control sobre las residencias para adultos mayores.

En ese contexto, desde el Concejo Municipal volvieron a reclamar información al Ejecutivo sobre la cantidad de hogares que funcionan en la ciudad, sus condiciones de habilitación y las inspecciones que se realizan para garantizar el cumplimiento de las normas.

El planteo se basa en un pedido de informes aprobado por unanimidad en agosto de 2025, que busca conocer el estado y funcionamiento del Observatorio de Hogares para Adultos Mayores, además de obtener un relevamiento de las residencias existentes en la capital provincial.

Entre los datos solicitados se encuentran la cantidad de hogares habilitados, su distribución por barrios, el número de adultos mayores alojados y la frecuencia con la que se realizan controles e inspecciones.

La iniciativa también apunta a contar con un listado actualizado de establecimientos autorizados, de manera que las familias puedan consultar si una residencia cumple con los requisitos correspondientes antes de decidir la institucionalización de un familiar.

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El pedido contempla además conocer cómo funciona el Observatorio de Hogares para Adultos Mayores y qué herramientas existen para detectar y denunciar establecimientos que operen sin autorización.

Un pedido aprobado hace un año que todavía no tuvo respuesta

El concejal de "Vida y Familia" Ignacio “Nacho” Laurenti volvió a reclamar respuestas del Ejecutivo municipal y recordó que la iniciativa fue presentada en julio de 2025 y aprobada por todos los concejales al mes siguiente.

“Nosotros hace un año atrás, o un poquito más de un año, ingresamos un pedido de informe. Tiene fecha de ingreso en julio de 2025. Rápidamente fue aprobado en las distintas comisiones por todos los concejales y se aprobó en agosto del año pasado en el Concejo. Hace un año. La respuesta todavía desde el Ejecutivo nunca llegó”, sostuvo Laurenti en Radio EME.

El edil remarcó que el pedido busca obtener información que permita ejercer la función de control del Concejo y, al mismo tiempo, brindar herramientas a los vecinos. “Los 17 concejales aprobaron este pedido de informe. No es solo para nosotros, los concejales. Es para bajarlo a la sociedad”, afirmó.

Qué controles corresponden al Municipio

Laurenti explicó que el Observatorio de Hogares para Adultos Mayores fue creado mediante una ordenanza en 2018 y que entre sus funciones se encuentran aquellas vinculadas con las condiciones edilicias y de higiene de las residencias.

El concejal aclaró que los controles sanitarios corresponden al ámbito provincial, aunque consideró necesaria la articulación entre ambos niveles del Estado.

“Entre sus funciones debía tener el control de la parte que le corresponde a la Municipalidad, que es la edilicia y de higiene. Sacamos la salud porque la intervención es provincial por la parte de la salud, pero también entre sus funciones este observatorio debería generar articulaciones con Provincia para los controles completos de todo lo que sucede”, explicó.

Además, planteó la necesidad de establecer un mecanismo formal para que los vecinos puedan denunciar establecimientos que funcionen de manera irregular.

“También debería haber un canal oficial para realizar las denuncias por situaciones que podrían ser, como en este caso, un hogar clandestino”, señaló.

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La importancia de conocer los hogares habilitados

Para Laurenti, contar con un registro actualizado de las residencias permitiría que las familias puedan tomar decisiones con mayor información y evitar que adultos mayores sean alojados en establecimientos que no cumplen con la normativa.

“Nosotros preguntábamos también cuántos lugares había habilitado, cuáles son los barrios, en qué lugares están y la cantidad de personas que hay allí alojadas”, detalló.

El edil sostuvo que la falta de información también había sido planteada por vecinos que desconocían si determinados establecimientos estaban autorizados.

“Esto también surgió de la preocupación de algunos vecinos que no sabían si un lugar donde había personas estaba habilitado o no”, indicó.

En ese sentido, consideró que una respuesta oportuna al pedido de informes podría haber contribuido a detectar antes situaciones de irregularidad.

“Tal vez si lo hubiesen respondido en tiempo y forma, es decir, estos lugares son los que nosotros tenemos relevados que están habilitados, tal vez no hubiésemos tenido personas en ese clandestino”, sostuvo.

El reclamo por una respuesta formal

Laurenti también cuestionó la demora del Ejecutivo en responder los pedidos de informes y recordó que el acceso a la información forma parte de las funciones de los concejales.

“Una de las funciones del concejal es el control sobre el Ejecutivo. ¿Cómo lo controlamos? Si no encontramos la información, la solicitamos”, explicó.

Según señaló, una vez que un pedido es aprobado existe un plazo para que la dependencia correspondiente remita la respuesta. “Tiene un período prudencial que, en teoría, son 10 días hábiles desde que llega a la repartición que debe, o a la oficina que debe enviar esa respuesta”, indicó.

Y agregó: “Con un mes es más que suficiente. Pongámosle dos meses si queremos ser generosos”.

El concejal también reclamó que las respuestas sean entregadas por escrito y no únicamente a través de reuniones con funcionarios. “Muchas veces cuando se hacen pedidos de informe, dicen: ‘Mirá, lo canalizamos con una reunión con los funcionarios del área’. Bueno, los funcionarios del área nos cuentan, pero nosotros necesitamos también el papel donde nos están respondiendo”, planteó.

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El caso del geriátrico clandestino

En relación con el establecimiento que quedó en el centro de la investigación judicial, Laurenti aclaró que el Concejo todavía no recibió información oficial del Ejecutivo y que parte de los datos conocidos surgieron de publicaciones periodísticas.

“Nosotros información oficial a nosotros no nos han dado desde el Ejecutivo todavía. Escuchamos en los medios de comunicación, leímos que hay un sumario administrativo sobre algunos empleados que estarían involucrados y demás”, señaló.

El edil pidió que tanto la investigación judicial como el eventual sumario administrativo avancen y que se determinen responsabilidades si se comprueban irregularidades. “Esperemos la Justicia actúe, este sumario administrativo se lleve adelante, y si hay personas responsables que han cometido alguna falta, alguna infracción, paguen como deben pagar”, afirmó.

Para Laurenti, el objetivo final es fortalecer los controles antes de que las situaciones de riesgo lleguen a convertirse en hechos graves. “Proteger a nuestros adultos mayores requiere presencia constante del Estado y controles estrictos en el territorio”, sostuvo.

Y concluyó: “Conocer cómo está funcionando el Observatorio y acceder a esos datos es fundamental para prevenir situaciones de riesgo y llevar tranquilidad a las familias santafesinas”.