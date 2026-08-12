Golpe millonario en Susana: desvalijaron la casa del presidente comunal durante las fiestas patronales

Jorge Perino se encontraba a unos 50 metros de su vivienda, participando de las celebraciones patronales, cuando desconocidos ingresaron al domicilio. Según trascendió, los delincuentes habrían sustraído alrededor de 100.000 dólares y $12 millones, además de provocar importantes destrozos. La PDI realizó pericias y analiza cámaras de seguridad.

Millonario robo: desvalijaron la casa del presidente comunal de Susana, Jorge Perino, sustrayendo unos US$100.000 y $12 millones.

Un millonario robo se produjo este martes por la mañana en la localidad de Susana , departamento Castellanos, donde delincuentes ingresaron a la vivienda del presidente comunal, Jorge Perino , y sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió mientras el mandatario comunal participaba de las actividades previstas por los festejos patronales de la localidad . Según las primeras informaciones, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar a la propiedad y recorrer distintos sectores del inmueble.

Perino contó que se encontraba prácticamente a metros de su domicilio cuando se produjo el robo. “Estaba a 50 metros, en un acto de la fiesta del pueblo, en la procesión y misa. Me rompieron todo”, relató al referirse a la situación que encontró al regresar a su vivienda.

Los delincuentes habrían forzado uno de los accesos, aparentemente utilizando un cortafierro, y una vez dentro provocaron destrozos en distintos sectores de la casa.

Un botín millonario

Si bien todavía no existe un detalle oficial sobre la totalidad de los elementos sustraídos, trascendió que entre el dinero robado habría una suma cercana a 100.000 dólares y $12 millones.

La cifra, sin embargo, no fue confirmada oficialmente y deberá ser determinada con precisión a partir de las actuaciones judiciales y de la declaración de la víctima.

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Además del dinero, los autores del robo habrían sustraído otros elementos de la vivienda. La investigación busca establecer el listado completo de bienes faltantes y determinar cómo fueron retirados del domicilio.

Pericias de la PDI y análisis de cámaras

Tras conocerse el hecho, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) intervino en la vivienda para realizar las primeras tareas investigativas.

Los pesquisas relevaron la escena y realizaron pericias dactilares y otras tareas técnicas destinadas a encontrar elementos que permitan identificar a los responsables.

También se trabaja en el relevamiento de las cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones de la vivienda y en distintos puntos de la localidad. El objetivo es reconstruir los movimientos registrados durante el horario en que se produjo el robo y determinar si los delincuentes actuaron solos o contaron con apoyo.

Una localidad movilizada por el hecho

El robo ocurrió en el marco de una jornada particular para Susana, ya que la localidad se encontraba celebrando sus fiestas patronales. La cercanía entre la vivienda de Perino y el lugar donde se desarrollaban las actividades es uno de los elementos que forma parte de las primeras averiguaciones.

Hasta el momento, no se informaron detenciones ni se identificaron públicamente sospechosos vinculados con el episodio.

La investigación continúa para determinar la mecánica del ingreso, precisar el monto y los objetos sustraídos e identificar a los autores del millonario robo.