El Manchester City no se detiene y sigue firme como escolta en la Premier League

Manchester City venció a Wolverhampton y se mantiene segundo en la Premier League , mientras West Ham ganó un duelo clave y tomó aire en la lucha por la permanencia.

La fecha 23 de la Premier League dejó señales claras en la parte alta y baja de la tabla. Manchester City ratificó su condición de candidato con una victoria sólida ante Wolverhampton , en tanto que West Ham sumó tres puntos vitales frente a Sunderland y se ilusiona con salir del descenso.

En el Etihad Stadium , el Manchester City derrotó 2-0 a Wolverhampton y se afirmó como escolta del campeonato. El equipo de Pep Guardiola dominó desde el inicio y encontró rápida ventaja gracias al gol de Omar Marmoush , a los 6 minutos , tras una acción profunda por el sector ofensivo.

Antes del descanso, el dominio se tradujo nuevamente en la red. En tiempo agregado del primer tiempo, Antoine Semenyo amplió la diferencia y dejó el partido encaminado. En el complemento, el City administró el resultado con control y posesión, sin sufrir sobresaltos.

West Ham ganó un duelo clave por el descenso

En Londres, West Ham fue contundente y superó 3-1 a Sunderland, en un partido determinante por la zona baja de la Premier League. El equipo local resolvió gran parte del encuentro en la primera mitad, con goles de Crysencio Summerville, Jarrod Bowen —de penal— y Mateus Fernandes.

Si bien Sunderland descontó en el complemento mediante Brian Brobbey, West Ham supo manejar el cierre y aseguró una victoria que lo deja a solo tres puntos de salir de la zona de descenso, renovando expectativas de permanencia.

La jornada se completó con el triunfo de Fulham por 2-1 ante Brighton, un resultado importante para la mitad de la tabla. Además, Burnley y Tottenham protagonizaron un vibrante 2-2, con alternancia en el marcador y reparto de puntos que dejó sensaciones encontradas en ambos equipos.