La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Sucedió este fin de semana en Rosario después de una investigación de dos meses. Pesquisas de la Policía Federal desarticularon una franquicia de Los Monos que era comandada por la exmujer del Guille Canteros en el B° Las Flores.

Por Juan Trento

10 de marzo 2026 · 20:44hs
Este fin de semana, pesquisas del Departamento Federal de Investigaciones DFI de la Policía Federal Argentina, desarticularon una de las ramificaciones consolidadas del clan narcocriminal rosarino Los Monos, uno de los tres grandes grupos narcos que manejan la venta de drogas desde hace décadas.

El trabajo policial estuvo precedido de un pedido de colaboración de la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe cuya titular es Alejandra Raigada.

Los pesquisas de la DFI de la Policía Federal, lograron establecer que al menos nueve personas estaban relacionadas con la venta articulada de drogas en siete inmuebles para lo que contaban con el permiso de una mujer que es actualmente la ex pareja del apodado Guille Cantero, una suerte de franquicia para la venta barrial de drogas.

Los trabajos de inteligencia criminal aplicados con seguimientos, fotografías, filmaciones, interceptaciones telefónicas como patrullajes sobre las redes sociales arrojaron que los tramos investigativos se unieron y tuvieron la lógica de funcionamiento de una organización criminal.

Allanamientos y aprehensiones

En ese marco investigativo y con todos los elementos probatorios incriminantes coleccionados durante los dos meses de investigación fueron ordenados los nueve allanamientos que fueron ejecutados en distintos inmuebles del barrio Las Flores de la ciudad de Rosario, donde aprehendieron a los siete principales investigados.

Además se secuestraron cientos de dosis de cocaína y marihuana, teléfonos celulares y más de un millón con 600 mil pesos en efectivo, tablets y balanzas de precisión.

Informaron la novedad sobre el resultado de los allanamientos, las nueve aprehensiones, seis mujeres y tres hombres, estupefacientes, y otros elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la División Antidrogas de Rosario dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el narcotráfico, y éstos hicieron lo propio con la fiscal MPA Raigada, que ordenó que todos los aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial de Microtráfico de Santa Fe N° 14.239.

