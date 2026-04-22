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Brasil: otro argentino detenido tras un episodio de racismo en un supermercado

El hecho ocurrió en una sucursal ubicada a pocos metros de la playa, donde el hombre insultó a una joven que esperaba en la fila del cajero. Fue trasladado a una cárcel común tras su detención.

22 de abril 2026 · 19:49hs
Brasil: otro argentino detenido tras un episodio de racismo en un supermercado.

Brasil: otro argentino detenido tras un episodio de racismo en un supermercado.

Un hombre argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro acusado de un acto de racismo. El hecho ocurrió a una cuadra de la 12ª Delegacía de Copacabana, donde posteriormente fue trasladado tras ser arrestado por insultar a una joven brasileña que estaba delante de él en la fila de un cajero de supermercado.

El acusado, identificado como José Luis Haile, reside en Brasil desde hace dos años y cuenta con residencia legal.

Por este motivo, fue enviado directamente a una cárcel común en Benfica, a diferencia de Agostina Páez, quien tenía estatus de turista.

LEER MÁS: Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina

Según información que consignó el medio TN, el episodio tuvo lugar el lunes en una sucursal ubicada sobre la calle Siqueira Campos, a pocos metros de la playa de Copacabana. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, trabaja como repartidora para una aplicación de entregas.

Denuncia

De acuerdo con la denuncia, la joven se colocó en una caja que estaba próxima a abrir para adelantar tiempo con sus pedidos, aunque la cajera demoró unos diez minutos en comenzar a atender. Durante ese lapso, Haile empezó a manifestar su molestia en voz alta por la espera.

Samara intervino para explicarle que la demora no era responsabilidad de la empleada, ya que la caja todavía se estaba habilitando cuando él se sumó a la fila. Siempre según la denuncia, el hombre le hizo un gesto para que guardara silencio.

Ante la respuesta de la joven, quien indicó que no tenía por qué obedecerle, él la insultó diciéndole “negra puta” en dos ocasiones.

racismo Brasil Argentino supermercado detenido

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