Cómo fue el ataque de Estados Unidos en Venezuela: las imágenes de las explosiones y la ofensiva militar

Durante la madrugada de este sábado se escucharon fuertes explosiones en Caracas y en distintos puntos de Venezuela. Después, Donald Trump anunció que el líder venezolano fue capturado junto a su esposa.

Ataque de Estados Unidos a Venezuela. Una columna de humo se eleva durante múltiples explosiones en la madrugada del 3 de enero en Caracas.

Durante la madrugada de este sábado se escucharon fuertes explosiones en Caracas y en distintos puntos de Venezuela, en medio del paso de aeronaves militares a baja altura, lo que significó el inició del ataque de Estados Unidos . El episodio elevó al máximo la tensión política y motivó una dura reacción del gobierno de Nicolás Maduro, que denunció una “agresión militar de extrema gravedad” y dispuso el estado de emergencia.

De acuerdo con testimonios de vecinos y publicaciones en redes sociales, los estallidos comenzaron alrededor de las 2 de la mañana —las 3 en la Argentina— y se percibieron en varios sectores de la capital, mientras aviones sobrevolaban la ciudad durante un lapso prolongado.

Imágenes y videos de los ataques

En redes comenzaron a difundirse imágenes y videos donde se observan destellos en el cielo, columnas de humo y escenas de nerviosismo entre los residentes, muchos de los cuales salieron de sus casas alarmados por el estruendo.

Algunas versiones señalaron que las detonaciones se habrían producido en las inmediaciones de objetivos militares clave, como Fuerte Tiuna —el principal complejo castrense del país, situado al oeste de Caracas— y la base aérea de La Carlota. En varios registros audiovisuales se escucha a personas advertir que “Fuerte Tiuna está explotando”, mientras continúan los vuelos de aviones militares.

Embed Grave situación se presenta en este momento en Venezuela, de forma unilateral EE,UU inició un ataque masivo sobre varios puntos de Caracas. Prensa árabe afirma que uno de esos lugares es El Fuerte Tiuna y la residencia de Dios Dado Cabello. pic.twitter.com/wpCOzZPS0x — #JJHM (@JJHernandezM84) January 3, 2026

Con el correr de las horas, el gobierno venezolano emitió una denuncia formal en la que acusó a Estados Unidos de llevar adelante una “gravísima agresión militar” contra zonas civiles y militares ubicadas en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, además de la capital.

Embed Donald Trump anunció que Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, fue capturado y extraído de su país, tras realizarse ataques a varias bases militares venezolanas, como La Carlota y Fuerte Tiuna en Caracas, pic.twitter.com/mTxDlE3TTO — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 3, 2026

Activación inmediata del Comando para la Defensa Integral de la Nación

A través de un comunicado difundido por la señal estatal VTV, el régimen anunció la activación inmediata del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección correspondientes en todo el territorio venezolano.

Maduro también firmó un decreto que declara el estado de “conmoción exterior”, que —según explicó— busca resguardar la integridad territorial del país. En ese marco, ordenó el despliegue de fuerzas militares y policiales, aseguró que Venezuela pasará “de inmediato a la lucha armada” y convocó a movilizaciones.

En el texto oficial, el gobierno sostuvo que los hechos denunciados constituyen una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos que garantizan la soberanía de los Estados y prohíben el uso de la fuerza. Además, advirtió que esta situación pone en riesgo la paz regional y la estabilidad internacional, especialmente en América Latina y el Caribe.

Finalmente, Venezuela afirmó que se reserva el derecho a ejercer la “legítima defensa”, amparándose en el artículo 51 de la Carta de la ONU, para proteger a su población y su territorio.