Rusia lanzó un feroz ataque sobre Kiev con 690 misiles y drones: hubo cuatro muertos

El bombardeo, uno de los más intensos desde el inicio de la guerra, dejó más de 80 heridos y severos daños en escuelas, mercados y edificios residenciales.

Ataque masivo: Rusia lanzó un ataque aéreo sobre Kiev con 690 misiles y drones.

Rusia desató este domingo un nuevo y masivo ataque aéreo contra Kiev , en una ofensiva que incluyó 690 misiles y drones y que dejó al menos cuatro muertos y más de 80 heridos , según informaron autoridades ucranianas.

El bombardeo ocurrió pocos días después de un ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú, hecho que el presidente ruso Vladimir Putin había prometido vengar.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, durante la ofensiva fueron detectados “690 aparatos de ataque aéreo: 90 misiles y 600 drones de distintos tipos”, además de “un misil balístico de alcance intermedio”. Se trató de uno de los ataques más intensos sobre la capital ucraniana desde el comienzo de la invasión rusa hace cuatro años.

Muertos, heridos y graves daños en Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que al menos dos personas murieron en la capital y que otras 56 resultaron heridas. A su vez, autoridades regionales informaron otras dos víctimas fatales y nueve heridos en zonas cercanas a la ciudad.

Las autoridades ucranianas señalaron que los ataques provocaron importantes destrozos en distintos puntos de la capital, afectando viviendas, infraestructura urbana y establecimientos educativos, mientras continúan las tareas de rescate y evaluación de daños.

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Zelenski denunció el uso de un misil hipersónico

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que el régimen ruso utilizó un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, durante el operativo militar.

“Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados y varias escuelas afectadas”, expresó Zelenski a través de Telegram.

El mandatario también apuntó con dureza contra el Kremlin y afirmó: “Están completamente locos”.