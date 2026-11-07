Corralito en Paraguay: el expresidente Santiago Peña fue imputado y pidieron la prisión preventiva

La medida se enmarca en la quiebra del Ueno Bank, entidad que tuvo un crecimiento exponencial desde que el saliente mandatario llegó al poder

Corralito en Paraguay. Expresidente Santiago Peña fue imputado por presuntos delitos de "lesión de confianza y administración en provecho propio".

El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña , en el marco de la investigación por el cierre del Ueno Bank , del cual había sido accionista, por los presuntos delitos de "lesión de confianza y administración en provecho propio" . Además, solicitaron la prisión preventiva la inhibición de sus bienes.

La misma figura alcanzó al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Ambos se abstuvieron de declarar .

De acuerdo con la presentación de la fiscalía, Peña fue imputado por "lesión de confianza y administración en provecho propio", mientras que en el caso de Carvallo, la acusación es más amplia: le atribuyeron los presuntos delitos de "lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso".

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Primera declaración de Santiago Peña

El expresidente de Paraguay llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, apenas horas después de que se ejecutara una orden de detención en su contra. Se dirigió a las oficinas judiciales para brindar su primera declaración indagatoria asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda, quien adelantó públicamente que su cliente no es responsable directo de las colocaciones financieras.

En los alrededores del edificio fiscal se había congregado un pequeño grupo de ciudadanos, quienes aguardaba el arribo del ex jefe de Estado. Por razones de seguridad, las autoridades modificaron a último momento el lugar de la comparecencia, por lo que la declaración, que inicialmente iba a realizarse en la sede ordinaria de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), fue trasladada al edificio principal de la Fiscalía General del Estado.

Por qué destituyeron a Peña como presidente de Paraguay

El Congreso de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña este viernes en el marco del escándalo financiero del Ueno Bank. Horas después de la resolución tomada por la Legislatura, la Fiscalía General del vecino país ordenó la detención del ahora exmandatario.

Efectivos de la Policía Nacional paraguaya ubicados a modo de custodia en una de las sucursales que el Ueno Bank tiene en Asunción. Foto: Juan Pablo Pino/ EFE

La destitución de Peña contó con la aprobación unánime del Congreso, donde todos los legisladores paraguayos coincidieron en remover del cargo al ahora expresidente, quien había asumido en 2023.

El jueves, Peña presentó su renuncia a la Presidencia pero el Congreso no se la aceptó. Un día después, de forma unánime, la Legislatura aprobó su destitución.

La crisis que sacude al vecino país y que provocó una suerte de corralito financiero a partir de la caída del Ueno Bank tiene distintos orígenes. La mayoría de ellos provienen de una serie de decisiones que tomó Peña y que posibilitaron un meteórico ascenso de la entidad a partir del manejo de dinero público que va desde jubilaciones hasta ganacias de las represas hidroeléctricas Yaciretá e Itaipú.

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Qué pasó con el Ueno Bank

La crisis financiera que sacude a Paraguay mantiene a casi tres millones de clientes de Ueno Bank sin acceso a sus cuentas bancarias y desató una ola de protestas que este jueves terminó por precipitar la renuncia del presidente Santiago Peña. La intervención de una de las entidades digitales más importantes de ese país provocó un virtual corralito, mientras miles de ahorristas reclaman la devolución de su dinero y las autoridades intentan evitar que la desconfianza se extienda al resto del sistema financiero.

Usuarios del Ueno Bank protestan luego de que inmovilizaran sus ahorros.

La situación se desencadenó a comienzos de esta semana, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank después de detectar graves problemas de solvencia. La decisión implicó la suspensión de las operaciones de la entidad y dejó a sus clientes sin la posibilidad de retirar fondos, realizar transferencias o utilizar normalmente sus tarjetas.

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El conflicto adquirió dimensiones políticas por los vínculos comerciales que Peña había mantenido con el grupo propietario del banco. La investigación judicial, que ya derivó en la detención de ocho directivos, también puso bajo sospecha el manejo de depósitos públicos y fondos destinados a jubilaciones.