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León XIV llamó a los fieles a fortalecer su fe y ser "puentes para que muchos se encuentren con Jesús"

A través de una publicación en X, el Papa alentó a la comunidad católica a renovar su compromiso evangelizador, profundizar la oración y multiplicar los gestos de solidaridad y fraternidad.

7 de noviembre 2026 · 18:44hs
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El papa León XIV celebró misa el sábado 7 de noviembre de 2026 en Paysandú

Foto: AP/Andrew Medichini.

El papa León XIV celebró misa el sábado 7 de noviembre de 2026 en Paysandú, Uruguay.

El papa León XIV compartió un mensaje dirigido a la comunidad católica de todo el mundo a través de su cuenta oficial de X, en el que invitó a los fieles a renovar su compromiso con la evangelización y a convertirse en protagonistas de acciones concretas de fraternidad. “Sean puentes para que muchos se encuentren con Jesús”, expresó el Pontífice.

En su publicación, el Santo Padre alentó a los creyentes a vivir la misión cristiana con entusiasmo y a transmitir su fe a través de los gestos cotidianos. En ese sentido, remarcó la importancia de construir vínculos de unión y cercanía en una sociedad atravesada por conflictos y divisiones.

El mensaje también puso el foco en la solidaridad con las personas más vulnerables. León XIV destacó que el compromiso religioso debe reflejarse en la capacidad de acompañar al prójimo, compartir con quienes más lo necesitan y tender puentes entre las personas.

LEER MÁS: Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Payasandú frente a una multitud

La importancia de la oración y el encuentro con Jesús

Otro de los ejes de su reflexión fue la vida de oración y el vínculo personal con Jesús. Para el Papa, esa relación espiritual constituye una fuente de fortaleza y esperanza, capaz de impulsar a los creyentes a llevar el Evangelio a la vida cotidiana.

Un llamado a construir una Iglesia más fraterna y solidaria

Asimismo, el Pontífice resaltó la dimensión comunitaria de la fe y la necesidad de compartir con los demás los sueños, las dificultades y las esperanzas. La Iglesia, planteó, está llamada a ser un espacio de encuentro, acompañamiento y apoyo mutuo.

Las palabras de León XIV se conocen mientras desarrolla su gira apostólica por Sudamérica, que incluye distintas actividades en Uruguay y Perú. En ese marco, el Papa continúa transmitiendo mensajes vinculados con la fe, la fraternidad y el compromiso de la Iglesia con las comunidades.

León Papa Jesús
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