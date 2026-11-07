Túnel Subfluvial: la visita del Papa y el fin de semana largo duplicaron el ingreso de vehículos y advierten por demoras

Entre la medianoche y las 13 de este sábado ingresaron 4.200 vehículos a Entre Ríos desde Santa Fe, frente a los 2.000 habituales. El movimiento está vinculado al fin de semana largo y a distintas actividades en la región. Además, prevén una circulación intensa el lunes por la visita del Papa.

El movimiento vehicular por el Túnel Subfluvial aumentó considerablemente durante las primeras horas de este sábado, en el inicio del fin de semana largo . Según datos de la Policía, el ingreso de vehículos hacia Paraná se duplicó respecto de los valores habituales y generó importantes filas y demoras en el viaducto que conecta las ciudades de Santa Fe y Paraná.

La comisario Florencia Cabrera confirmó que entre la medianoche y las 13 de este sábado ingresaron aproximadamente 4.200 vehículos a Entre Ríos, mientras que en una jornada normal el promedio para esa misma franja horaria ronda las 2.000 unidades.

“En un día normal, la cantidad de vehículos que ingresan desde las 00:00 hasta las 13:00 es de aproximadamente 2.000. Hoy tuvimos 4.200, más del 100% de incremento”, explicó la funcionaria al Elonce.

LEER MÁS: Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Payasandú frente a una multitud

El intenso tránsito se hizo visible desde las primeras horas de la jornada, con extensas filas de automóviles, camionetas y transportes de pasajeros. En algunos momentos, las demoras también se extendieron al interior del túnel.

Fin de semana largo y actividades en Entre Ríos

De acuerdo con la explicación policial, el incremento de la circulación responde a la coincidencia de distintos acontecimientos deportivos, culturales y turísticos que convocaron visitantes de otras provincias y localidades entrerrianas.

El fin de semana largo impulsó los desplazamientos hacia Paraná y otros destinos de la provincia, en un contexto de mayor actividad turística y recreativa.

Ante este escenario, las autoridades reforzaron los controles y el operativo de prevención para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de quienes utilizan el viaducto.

Advierten por posibles demoras durante el regreso

La atención de las autoridades también está puesta en el movimiento previsto para el lunes, cuando se espera otro importante flujo vehicular por el regreso de quienes viajaron durante el fin de semana largo.

A ese panorama se suma la visita del Papa, que podría generar desplazamientos adicionales y una mayor demanda sobre los principales corredores de circulación de la región.

Por ese motivo, desde el área de seguridad anticiparon que el retorno podría presentar demoras y recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y prever posibles tiempos de espera para atravesar el Túnel Subfluvial.

El operativo continuará con controles reforzados para atender el incremento del tránsito y evitar inconvenientes en uno de los principales enlaces viales entre Santa Fe y Entre Ríos.