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Colón recupera a Nicolás Talpone: el ascenso puede ser clave para definir su continuidad

Estudiantes (RC) anunció la rescisión de común acuerdo del contrato del mediocampista Nicolás Talpone, cuyo pase pertenece a Colón. ¿Qué será de su futuro?

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 12:11hs
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Colón recupera a Nicolás Talpone: el ascenso puede ser clave para definir su continuidad

El mercado de pases empieza a ofrecer movimientos que tendrán impacto en la planificación de Colón para la próxima temporada. Uno de ellos es el de Nicolás Talpone, quien deberá regresar al Sabalero luego de que Estudiantes de Río Cuarto comunicara la rescisión de común acuerdo de su contrato.

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El mediocampista ofensivo tiene vínculo deportivo con la institución santafesina y su futuro vuelve a quedar sujeto a las decisiones que tome la dirigencia junto con el cuerpo técnico.

El club cordobés, que afrontará la Primera Nacional en 2027 después de su paso por la máxima categoría, confirmó la desvinculación del futbolista mediante un comunicado oficial. "Asociación Atlética Estudiantes comunica que de común acuerdo con el jugador se decidió rescindir el contrato que los vinculaba. Agradecemos la profesionalidad en todo momento del jugador y le deseamos muchos éxitos en su futuro", expresó la institución.

Talpone había llegado a Estudiantes procedente de Colón para afrontar el desafío de jugar en Primera División. Sin embargo, no logró consolidarse como una pieza habitual del equipo: disputó 21 encuentros, 12 de ellos desde el arranque, aunque apenas en tres oportunidades completó los 90 minutos.

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De esta manera, el volante tendrá que volver a Santa Fe y presentarse en Colón, que deberá resolver qué hacer con un futbolista cuyo contrato representa una erogación importante para la categoría.

El ascenso puede cambiar el escenario de Talpone en Colón

La situación económica y deportiva será determinante. Cuando Talpone dejó Colón, uno de los motivos centrales fue que su contrato resultaba demasiado elevado para afrontar una temporada en la Primera Nacional. Por eso, su eventual regreso no implica necesariamente que vaya a permanecer en el plantel.

El panorama podría modificarse sustancialmente si el equipo de Iván Delfino consigue el ascenso a Primera División (con el Viejo había llegado al Sabalero en 2024). En ese escenario, el costo de su vínculo tendría otra dimensión dentro del presupuesto y el mediocampista podría tener mayores posibilidades de ser considerado para integrar el plantel.

En cambio, si Colón continúa en la Primera Nacional, su continuidad asoma mucho más complicada, precisamente por el peso económico de su contrato. La dirigencia deberá evaluar si puede sostenerlo, si existe una alternativa para renegociar sus condiciones o si corresponde encontrarle otro destino.

Su recorrido en Colón

Talpone ya conoce el mundo Colón y tuvo una participación importante durante sus anteriores etapas en el club. En 2024 disputó 36 partidos de la Primera Nacional, con tres goles y dos asistencias, además de sumar minutos en la Copa Argentina. En 2025, en tanto, registró 30 presencias en el torneo de ascenso y una participación en la Copa Argentina.

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Ahora, con la salida confirmada de Estudiantes de Río Cuarto, su nombre vuelve a aparecer en el escenario rojinegro, aunque su futuro estará condicionado por una cuestión que hoy atraviesa toda la planificación deportiva: la categoría en la que jugará Colón en 2027.

Colón Talpone Estudiantes
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