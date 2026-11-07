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El plantel de Colón ya descansa y el lunes vuelve con Midland entre ceja y ceja

El plantel de Colón la primera de las dos semanas de preparación y retomará los entrenamientos el lunes. García y Sarmiento, las dudas ante Midland.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 17:31hs
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El plantel de Colón ya descansa y el lunes vuelve con Midland entre ceja y ceja

Colón dejó atrás la primera etapa de una preparación intensa y ahora comienza a transitar la semana decisiva rumbo al Reducido de la Primera Nacional. El sábado 14 de noviembre, desde las 18, recibirá a Midland en el Brigadier López, en un partido que marcará el inicio de su camino por el segundo ascenso y en el que contará con ventaja deportiva: con un empate le alcanzará para avanzar de ronda.

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Iván Delfino dispuso dos semanas de trabajo exigentes para llegar de la mejor manera al compromiso. El plantel tendrá este domingo una jornada de descanso y retomará las prácticas el lunes, cuando el entrenador empezará a ajustar los detalles futbolísticos y, fundamentalmente, a observar cómo evolucionan algunos jugadores que arrastran molestias físicas.

Las principales preocupaciones pasan por Darío Sarmiento y Franco García, dos futbolistas que podrían tener un papel importante en el equipo. El primero está afectado por una lesión en el cuádriceps, mientras que García presenta una molestia en el empeine del pie izquierdo. Sus evoluciones serán seguidas de cerca durante los próximos días, aunque hoy resulta poco probable que ambos lleguen en plenitud al encuentro.

La duda principal está sobre el sector derecho en Colón

Más allá de la situación física de los dos futbolistas, la incógnita más importante para Delfino está en quién ocupará el puesto de volante por derecha. Franco García era el titular en esa función, mientras que Sarmiento aparecía como su primera alternativa. Ante la ausencia de ambos en el último partido de la fase regular frente a Defensores de Belgrano, el entrenador recurrió a Emanuel Beltrán.

El buen desempeño de Beltrán lo mantiene en carrera para conservar ese lugar, aunque la decisión dependerá también de las condiciones en las que lleguen García y Sarmiento. Si ninguno consigue recuperarse, el futbolista que actuó en el cierre de la fase regular tendría grandes posibilidades de continuar desde el arranque.

Recuperados que se suman a las opciones en Colón

En contrapartida, hay noticias alentadoras para el cuerpo técnico. Matías Budiño, Facundo Castet y Leandro Garate ya trabajan con normalidad, por lo que están nuevamente a disposición de Delfino para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Con este panorama, el probable equipo para recibir a Midland tendría a Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Emanuel Beltrán o Darío Sarmiento o Franco García, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

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De todos modos, todavía quedan varios entrenamientos por delante y el entrenador aguardará especialmente por las respuestas físicas de Sarmiento y García antes de definir la formación.

Colón sabe que no tiene margen para descuidarse

El Sabalero afrontará una instancia en la que cada detalle puede resultar determinante. La ventaja deportiva representa un respaldo importante, ya que el empate le permitirá avanzar, pero también implica la obligación de asumir el protagonismo ante su gente.

Después de una primera etapa de preparación con cargas elevadas, la semana que comienza estará enfocada en llegar con el equipo en las mejores condiciones al sábado 14. La recuperación de los lesionados y la resolución de la disputa por el puesto de volante derecho aparecen como los principales temas a resolver para Delfino antes del cruce con Midland.

Colón Midland Delfino
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