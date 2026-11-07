Lucas Ayala y su momento en la Primera de Unión: "El grupo me ayudó muchísimo"

Lucas Ayala tuvo su gran año en Unión y vive un momento especial tras recibir el llamado a la Sub 20. Contó sus sensaciones y destacó el respaldo del grupo.

Lucas Ayala vive días especiales en Unión . En una temporada de crecimiento y adaptación a Primera División, el juvenil consiguió sumar minutos, ganarse la confianza de Leonardo Madelón y recibir una convocatoria a la Selección Argentina Sub 20 que representa uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

El triunfo por 2-0 ante Vélez también le dejó motivos para celebrar. El futbolista valoró especialmente haber conseguido los tres puntos en el estadio 15 de Abril y destacó la importancia de una victoria que el equipo necesitaba.

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“Vinimos a buscar la victoria y a dejar los tres puntos en casa. Lo necesitábamos, así que estoy contento por eso”, señaló Ayala, luego del encuentro.

“Me pide que ataque, que defienda y que cuide mi puesto”

Uno de los aspectos destacados de su presente es la continuidad que logró en un sector de la cancha en el que jugó Mateo Del Blanco hasta mitad de año. Ayala aprovechó las oportunidades que tuvo y respondió a las exigencias del entrenador, que le reclama compromiso tanto en ataque como en defensa.

Al explicar las indicaciones de Madelón, el juvenil fue concreto: “Me pide que ataque, que defienda y que cuide mi puesto. Trato de hacerlo y estoy muy contento”.

La confianza del cuerpo técnico aparece como un factor importante en su evolución. Ayala fue encontrando su lugar dentro de un equipo que necesita alternativas y que le permitió sumar experiencia en una categoría que exige respuestas inmediatas.

“El grupo me ayudó muchísimo”: la adaptación en la Primera de Unión

El salto a la máxima categoría no fue sencillo en sus primeras presentaciones. El propio jugador reconoció que necesitó tiempo para acomodarse al ritmo y a las exigencias de Primera División, aunque resaltó el acompañamiento que encontró en el vestuario.

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“Los primeros partidos fueron más o menos, pero después el grupo me ayudó muchísimo. Estoy contento también por eso”, expresó.

Ese respaldo fue parte de un proceso que le permitió ganar confianza y asumir mayores responsabilidades. Su crecimiento futbolístico, además, tuvo un reconocimiento que excede el ámbito de Unión: la convocatoria a la Selección Argentina Sub 20.

Lucas Ayala y la emoción por la Selección Sub 20

La citación al seleccionado nacional representa un premio para Ayala en medio de una temporada de evolución. El juvenil no escondió su sorpresa cuando le preguntaron por esta oportunidad y dejó en claro que todavía intenta asimilar lo que significa.

UNO Santa Fe | José Busiemi

“Todavía no lo puedo creer. La verdad que no lo puedo creer, así que bueno, vamos a dar lo mejor”, manifestó.

La convocatoria abre una nueva etapa para el futbolista, que tendrá la posibilidad de aprovechar una experiencia importante para su desarrollo y seguir acumulando herramientas en su carrera.

“Me voy a mi pueblo y lo voy a ver con mi gente”

Después de cumplir con su parte y conseguir la victoria ante Vélez, Unión quedó pendiente del resultado del encuentro entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia. Ayala contó que seguirá ese partido lejos de Santa Fe y acompañado por sus afectos.

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“Me voy a mi casa, a mi pueblo, y lo voy a ver allá con mi gente. Tranquilo, a esperar”, comentó.

Mientras el equipo aguarda por el desenlace de la jornada, Ayala disfruta de un presente personal que difícilmente olvide: ganó espacio en Unión, respondió a la confianza de Madelón y recibió el llamado de la Selección. Un año de crecimiento que empieza a tener su recompensa.