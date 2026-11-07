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Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

El español podría ser campeón este mismo domingo, si lo acompañan los resultados.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 14:32hs
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Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

El español Marc Márquez, piloto de Ducati, se quedó con la carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2026 de la Moto GP, por lo que cerró su décimo triunfo en sprints en la temporada, en búsqueda de quedarse con su octavo mundial de la categoría.

En una carrera que había comenzado en el segundo lugar, el español superó al italiano Marco Bezzecchi, de Aprilia, en la relanzada de una bandera roja, tras lo cual no tuvo inconvenientes para quedarse con la victoria.

Terminada la actividad del sábado en el circuito de Lusail, la carrera en la categoría de motociclismo más prestigiosa del mundo se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 13:00 (horario argentino).

En una carrera sprint cargada de emoción, Marco Bezzecchi pudo hacer pesar su largada desde la pole posición y tuvo una buena largada, con Marc Márquez cerca y el resto de la grilla un poco por detrás.

La gran faena de Marc Márquez en Qatar

Cuando terminaba la primera vuelta, sobre la última curva, el español de Gresini Fermín Aldeguer cometió un error a la hora de tomar la trayectoria de la curva e impactó por detrás a la Ducati de Francesco Bagnaia, que tuvo un duro accidente y quedó revolcado a un costado de la pista, incapaz de incorporarse por sus propios medios.

El choque generó una bandera roja, en cuya relanzada Marc Márquez hizo uso de su enorme experiencia y templanza en los momentos clave para quitarle la punta de la carrera a Bezzecchi, que no largó bien.

En ese contexto, el piloto de Aprilia intentó buscar con paciencia un lugar para atacar al español, con una moto más veloz, pero quedó afuera de la carrera en la cuarta vuelta.

Durante el cuarto giro, el italiano buscó atacar por el interior, con un leve roce contra Márquez que lo hizo caer de la moto y salir de la carrera: el posterior triunfo del legendario español lo dejó sin chances matemáticas de ser campeón del mundo.

Además, poco después de la caída de Bezzecchi, Jorge Martín aprovechó un momento de zozobra en la punta para superar a la Ducati del italiano Fabio Di Giannantonio, aunque volvería a perder la posición en la última vuelta.

El triunfo ubica a Marc Márquez a 49 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, con 74 por disputarse, por lo que se acerca al octavo título mundial en la Moto GP.

Márquez Qatar MotoGP
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