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La agrupación Encuentro Unionista se muestra activa y convocante

Encuentro Unionista convocó a una jornada de trabajo que se llevó a cabo en el club Mayoraz y que contó con una muy importante convocatoria

29 de mayo 2026 · 12:35hs
La agrupación Encuentro Unionista se reunió en el Club Mayoraz.

La agrupación Encuentro Unionista se reunió en el Club Mayoraz.

Este jueves por la noche, más de 250 unionistas se reunieron en el Club Mayoraz para compartir una nueva jornada de trabajo, ideas y proyectos para el futuro del club rojiblanco.

Reunión de Encuentro Unionista

Durante el encuentro, la agrupación Encuentro Unionista presentó avances en distintas áreas: reforma del estatuto, transparencia institucional, fútbol formativo, fútbol femenino, tecnología, accesibilidad, beneficios para el socio, inteligencia artificial aplicada a la gestión y nuevos modelos de generación de recursos para todas las disciplinas.

También se anunció la incorporación de Gustavo Nepote al equipo de trabajo, reafirmando la convicción que une a la agrupación y la cual indica que Unión puede ser mucho más grande.

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La Agrupaci&oacute;n Encuentro Unionista se reuni&oacute; en el club Mayoraz

La Agrupación Encuentro Unionista se reunió en el club Mayoraz

Por otro lado, Encuentro Unionista agradeció a todos los que participaron y siguen acompañando el proyecto. Y a la vez mencionan que las puertas continúan abiertas para todos los unionistas que quieran sumarse a construir el club que sueñan.

Encuentro Unionista Agrupación Héctor Desvaux
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