La agrupación Encuentro Unionista se muestra activa y convocante

Encuentro Unionista convocó a una jornada de trabajo que se llevó a cabo en el club Mayoraz y que contó con una muy importante convocatoria

Este jueves por la noche, más de 250 unionistas se reunieron en el Club Mayoraz para compartir una nueva jornada de trabajo, ideas y proyectos para el futuro del club rojiblanco.

Durante el encuentro , la agrupación Encuentro Unionista presentó avances en distintas áreas : reforma del estatuto, transparencia institucional, fútbol formativo, fútbol femenino, tecnología, accesibilidad, beneficios para el socio, inteligencia artificial aplicada a la gestión y nuevos modelos de generación de recursos para todas las disciplinas.

También se anunció la incorporación de Gustavo Nepote al equipo de trabajo, reafirmando la convicción que une a la agrupación y la cual indica que Unión puede ser mucho más grande.

image La Agrupación Encuentro Unionista se reunió en el club Mayoraz

Por otro lado, Encuentro Unionista agradeció a todos los que participaron y siguen acompañando el proyecto. Y a la vez mencionan que las puertas continúan abiertas para todos los unionistas que quieran sumarse a construir el club que sueñan.