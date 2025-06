Donald Trump anunció que Israel e Irán acordaron un alto el fuego "completo y total"

Trump celebró el fin de lo que denominó “la guerra de los 12 días”, y felicitó a ambos países por su “resistencia, valentía e inteligencia para detener una guerra que podría haber destruido todo Medio Oriente”.

image.png

“¡Felicidades a todos! Se ha acordado plenamente por y entre Israel e Irán que habrá un completo y total alto el fuego (en aproximadamente seis horas a partir de ahora, cuando Israel e Irán se hayan retirado y completado sus misiones finales en curso), durante 12 horas, momento en el que la guerra se considerará ¡terminada! Oficialmente, Irán comenzará el cese del fuego y, a la 12ª hora, Israel comenzará el cese del fuego y, a la 24ª hora, un fin Oficial a la guerra de 12 días será saludado por el mundo”, detalló el presidente norteamericano en su red Truth Social.

“Durante cada cese del fuego, el otro lado permanecerá en paz y respeto. Suponiendo que todo funcione como debería, que lo hará, me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el valor y la inteligencia para terminar, lo que debería llamarse, ‘la guerra de 12 días’. Esta es una guerra que podría haber durado años, y destruido todo Medio Oriente, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará! Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga a Medio Oriente, que Dios bendiga a Estados Unidos, y ¡que Dios bendiga al mundo!“, completó.

El ataque de Irán a una base militar de EEUU en Qatar

"Irán ha respondido oficialmente a nuestra obliteración de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, que esperábamos y hemos contrarrestado muy eficazmente. Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue ‘liberado’ porque se dirigía en una dirección no peligrosa. Me complace informar de que ningún estadounidense resultó herido, y apenas se produjeron daños. Y lo que es más importante, lo han sacado todo de su ‘sistema’, y es de esperar que no haya más odio”, escribió Trump en el inicio de su mensaje, que pareció apuntar a una desescalada de la crisis.

“Quiero dar las gracias a Irán por avisarnos con antelación, lo que hizo posible que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido. Tal vez Irán pueda ahora proceder a la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo”, afirmó. “¡Felicitaciones, mundo! ¡Es tiempo para la paz!“, añadió en otro posteo.

El presidente norteamericano se encontraba en una reunión pautada de antemano con sus asesores del Consejo de Seguridad Nacional -tal como anunció la Casa Blanca- cuando las fuerzas iraníes lanzaron su ataque contra la base Al Udeid, la más grande de Estados Unidos en Medio Oriente, con más de 10.000 soldados. Es además la sede de su Comando Central.

Entre otros funcionarios, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, estaban en la Sala de Crisis junto a Trump “monitoreando las posibles represalias iraníes”, según un alto funcionario de la Casa Blanca citado por la CNN.

Quien primero había publicado la versión del aviso de Irán a Estados Unidos había sido la periodista Farnaz Fassihi en The New York Times. “Tres funcionarios iraníes familiarizados con los planes dijeron que Teherán avisó con antelación de que se iban a producir ataques, como forma de minimizar las bajas“, escribió.

Los funcionarios señalaron que Irán necesitaba simbólicamente devolver el golpe a Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, llevarlo a cabo de una manera que permitiera a todas las partes una puerta de salida al conflicto. “Lo describieron como una estrategia similar a la de 2020, cuando Irán avisó a Irak antes de disparar misiles balísticos contra una base estadounidense en ese país tras el asesinato de su principal general”, explicó Fassini, en referencia a Qassem Soleimani. El posteo posterior de Trump dio crédito a lo publicado.

Más de una hora después de que se informaran las explosiones sobre Doha y Lusail, Trump había hecho un posteo en Truth Social a las 14.10 (hora de Washington), pero la publicación del presidente fue una queja sobre el escepticismo de los medios de comunicación sobre su declaración de que las tres instalaciones nucleares de Irán atacadas por Estados Unidos hacían sido “totalmente destruidas”. Trump criticó a las cadenas CNN, la ABC y la NBC, y afirmó que tenían “cero credibilidad”. Ni una palabra hasta allí de lo ocurrido en Qatar e Irak.

Agradecimiento al emir de Qatar

Luego, sí, Trump le agradeció vía Truth Social al “muy respetado emir de Qatar por todo lo que ha hecho en pos de la paz en la región”, en referencia a Tamim bin Hamad al-Thani.

El régimen de los ayatollahs informó que la cantidad de misiles usados en el ataque coincidió con el número de bombas lanzadas por Estados Unidos en sus instalaciones nucleares en la madrugada del domingo en Irán, y que apuntó a la base aérea Al-Udeid porque estaba lejos de áreas pobladas.

El Departamento de Defensa norteamericano confirmó que Irán disparó múltiples misiles de corto y medio alcance contra la base. “En este momento, no hay informes de víctimas estadounidenses”, informó en un comunicado. “Estamos siguiendo de cerca esta situación”, añadió.

Las imágenes por satélite de la base de Al-Udeid tomadas esta mañana mostraban que estaba casi vacía de aviones antes del ataque iraní. En cambio, en las imágenes captadas por Planet Labs antes de que Israel iniciara su campaña de bombardeos contra objetivos del plan nuclear de Irán, el 13 de junio, se veían decenas de aviones en las instalaciones.

En mayo pasado, durante su gira por Medio Oriente, Trump había visita la base aérea Qatar, considerada “esencial para la seguridad regional” por el Pentágono.

“No tengo nada más que hacer. Así que vamos a divertirnos un poco”, dijo el presidente en ese momento a las tropas estadounidenses, desde un escenario. En un ambiente similar a un mitin, habló sobre las compras de Qatar de suministros militares norteamericanos y contó varias de sus historias favoritas, incluida una sobre su viaje a Irak durante su primer mandato.

El Ejército estadounidense lleva utilizando Al-Udeid desde septiembre de 2001, cuando movilizó allí aviones para atacar a los talibanes y a la red terrorista Al-Qaeda en Afganistán. Dos años después, Al-Udeid se convirtió en el principal centro de operaciones aéreas de Estados Unidos en la región.