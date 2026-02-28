Uno Santa Fe | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump confirmó un ataque masivo contra Irán y advirtió que "nunca tendrá un arma nuclear"

El mandatario estadounidense instó al pueblo iraní a tomar el poder tras el inicio de una operación militar de gran envergadura.

28 de febrero 2026 · 09:30hs
Trump confirmó un ataque masivo contra Irán. Foto: Agencia NA/Redes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que las fuerzas armadas de su país, en una operación conjunta con Israel, ejecutan un ataque de gran escala sobre territorio iraní para neutralizar el programa estratégico del régimen.

A través de un mensaje difundido en su red Truth Social, el mandatario estadounidense justificó la intervención militar al afirmar que el objetivo primordial es "eliminar amenazas inminentes" provenientes de Teherán. Trump fue tajante respecto a las ambiciones atómicas de la región y sentenció que "Irán nunca tendrá un arma nuclear", en el marco de una ofensiva diseñada para destruir la industria de misiles y las capacidades de la Marina de la república islámica.

image

Maniobras de "gran envergadura"

Desde Florida, el jefe de la Casa Blanca calificó las maniobras como "de gran envergadura" y dirigió un ultimátum a la cúpula castrense persa, ofreciendo a los dirigentes militares la opción de la "inmunidad" o, por el contrario, enfrentar una "muerte segura". En una clara señal de que la operación busca un cambio de régimen y el derrocamiento del ayatola Ali Jamenei, Trump alentó a la ciudadanía local a prepararse para una transición política de carácter inmediato.

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", manifestó el presidente, quien concluyó su mensaje advirtiendo a los iraníes que "esta será probablemente su única oportunidad en generaciones" para recuperar el poder.

